Încă de când era mic, curiozitatea, curajul și imaginația debordantă l-au împins pe Octav Guran, prezentatorul „Adevăr sau legendă”, să exploreze necunoscutul.

În emisiunea de la Kanal D, el pune întrebări, caută explicații și nu se mulțumește cu răspunsurile care apar la prima vedere. Adică are toate atuurile necesare pentru a fi pe urma fenomenelor paranormale.

Libertatea a stat de vorbă cu Octav pentru a înțelege de unde vine fascinația lui pentru mister și ce l-a făcut să aleagă acest drum al supranaturalului. Și, duă cum spune chiar el, totul a început în copilărie! Basmele i-au deschis lui Octav Guran lumea imaginației, iar curiozitatea l-a împins să exploreze dincolo de lumea poveștilor.

Octav Guran a fost un copil curios

„Am fost un copil curios, am pus întrebări, am căutat explicații și am făcut mult studiu individual. Prin intermediul basmelor am descoperit lumea imaginației. Ulterior a apărut și dorința mea de a căuta răspunsuri și explicații dincolo de ea”, a povestit Octav Guran în exclusivitate pentru Libertatea.

Jurnalistul și-a păstrat curiozitatea și entuziasmul de a privi lumea prin filtrul imaginației. Aceste două caracteristici îl ajută, astăzi, să privească lucrurile dincolo de aparențe.

„A rămas mult din copilul Octav în adultul de azi, pentru că această parte din mine îmi permite să visez și să accesez «lucrurile din afara cutiei»”, a adăugat Octav Guran.

Prezentatorul emisiunii „Adevăr sau legendă” își amintește legendele urbane din București, orașul său natal, care îi fascinau și totodată îi speriau pe cei mici în perioada copilăriei sale.

„Când eram mic, circula «Legenda Ambulanței Negre». La școală sau în jurul blocului, puștii povesteau că circulă o ambulanță neagră care răpește copii. Era o invenție, desigur. Mai exista și «Legenda Omului Negru» care, dacă nu dormeai, venea și te lua...”, își amintește vedeta de la Kanal D.

Deși se aventurează fără ezitare în investigarea fenomenelor paranormale și a poveștilor inexplicabile, am aflat chiar de la Octav Guran că acesta are o frică nebănuită. Nu-l sperie strigoii, cât îl sperie... arahnidele și locurile aflate la mare altitudine! „Îmi este frică de înălțime și de păianjeni”, a mărturisit el pentru Libertatea.

Privind în urmă, Octav Guran le este recunoscător părinților săi pentru că i-au oferit sprijinul, dragostea și oportunitățile care au pus baza adultului de azi.

„Le sunt recunoscător părinților pentru eforturile pe care le-au depus pentru creșterea mea, pentru activitățile pe care m-au ajutat să le desfășor, pentru că mi-au oferit posibilitatea să călătoresc și să descopăr lumea. Toate aceste experiențe m-au ajutat să-mi extind orizonturile, dar, mai presus de orice, le sunt recunoscător pentru iubirea și educația pe care mi le-au oferit”, a afirmat prezentatorul de la Kanal D.

Ce spune prezentatorul despre „Adevăr sau legendă”

Un teren fertil în care rațiunea întâlnește inexplicabilul, „Adevăr sau legendă”, care începe pe 24 septembrie 2026 și poate fi urmărit în fiecare joi, de la ora 23.00, este un proiect care i se potrivește mănușă lui Octav Guran. Acesta pune sub lupă misterele și legendele urbane care intrigă generații și încearcă să vadă ce se ascunde dincolo de ele.