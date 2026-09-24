O dronă a pătruns în spațiul aerian al României prin județul Botoșani. Avioane F-16 și F-18 ridicate de la sol și mesaje RO-Alert în trei județe

Joi dimineață, 24 septembrie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a județului Botoșani, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru județele Botoșani și Suceava, avertizând populația asupra situației.

UPDATE, ora 08:27. MApN a transmis un nou comunicat în care anunță că drona s-a aflat aproape 4 minute în spațiul aerian al României, pentru ca apoi să se prăbușească în apropiere de localitatea Solca, județul Suceava. Din fericire, nu au existat victime sau pagube materiale.

Echipele de intervenție ale MAI au ajuns la fața locului, au securizat zona și au găsit o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.

De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă.

Știrea inițială. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană evoluând pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România. „Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

În urma acestei incursiuni, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația.

Într-un alt incident, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, un grup de drone a fost detectat la nord de localitatea Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România. Pentru a gestiona această situație, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, operate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de urgență.

În acest caz, a fost emis un mesaj RO-Alert la ora 04.41 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, iar alerta a fost ridicată o oră mai târziu, la 05.44.