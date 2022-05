Interviu cu Andrei Samoil, arhitect la „Visuri la cheie” despre emisiune: „Nu este un proiect caritabil, ci unul care aduce în lumină reflectorului familii de oameni luptători”

Libertatea: Cum e să lucrezi cu echipa „Visuri la cheie”? Știu că ai apărut și în sezoanele 1 și 2.

Andrei Samoil: Proiectul Visuri la cheie are, pentru mine, mai multe valențe. În primul rând, a fost o provocare, ceva nou, inedit, o oportunitate care apare rar în viața cuiva. Este cu adevărat o provocare să cunoști și să înțelegi o familie, să proiectezi niște spații într-un timp foarte scurt, să urmărești construcția și să livrezi la timp, având la dispoziție doar câteva săptămâni. În al doilea rând, m-am bucurat să ajut familii de luptători care nu s-au lăsat doborâte de soartă și au continuat să lupte cu tenacitate. Cred că tocmai aceștia sunt oamenii cărora trebuie să le întindem o mână atunci când au nevoie. În al treilea rând (dar nicidecum ultimul), a fost foarte plăcut să fac parte dintr-o echipă nou formată care înfrunta această provocare. Sper să-i găsesc pe toți neschimbați.

-Ce te-a făcut să spui din nou DA acestui proiect?

-După ultimul sezon în care am făcut parte din echipa Visuri la cheie viața mea a devenit foarte complicată și tumultoasă. Explicam eu mai pe larg aici: https://www.andreisamoil.ro/2016/09/13/vesti-si-povesti/ Acum lucrurile s-au mai așezat (cât de cât), băiatul meu a crescut și a devenit mai independent, iar Academia 1,61 – proiectul meu de suflet – a supraviețuit pandemiei și am o echipă în care pot avea multă încredere să țină frâiele cât voi fi plecat prin țară. Astfel, acum mă bucur să mă alătur din nou echipei.

-Cum ți se pare întreaga experiență „Visuri la cheie”?

-Mi-a plăcut conceptul de prima dată când mi-a fost prezentat. Asta pentru că nu este un proiect caritabil, ci unul care aduce în lumina reflectorului familii de oameni luptători, remarcabili, care atunci când sunt puși la pământ refuză să se dea bătuți, se ridică și luptă în continuare. Am o mare satisfacție să simt că, alături de echipa Visuri la cheie, acești oameni primesc o gură de aer proaspăt, o încurajare să lupte în continuare și devin o inspirație pentru alții.

-Ne poți spune câte ceva despre studiile tale în domeniul arhitecturii?

-Am început pregătirea în clasa a XI-a și atunci am cunoscut un profesor fantastic care mi-a marcat parcursul profesional până în ziua de astăzi. Am intrat destul de ușor la facultate, la Universitatea de Arhitectură si Urbanism Ion Mincu, pe care am absolvit-o după cei șase ani necesari. Apoi a urmat stagiatura. Am început să lucrez din anul trei de facultate și tot în acea perioadă am deschis firma de proiectare Arhitecton.

La început am făcut machete de arhitectură, randări 3d și prezentări pentru ansamblurile rezidențiale nou construite, amenajări interioare și proiecte de arhitectură. Inainte de criză, Arhitecton realizase un procent important din randările și prezentările 3d aflate atunci pe piață. Ca arhitect am avut proiecte mari și mici, de la locuințe unifamiliale la ansambluri de blocuri sau centre SPA de mii de metri pătrați. Pe parcursul acestor ani m-am specializat în special în a folosi la maximum spațiile mici (sau cotlonite) și a le optimiza astfel încât să integreze nevoile beneficiarilor.

-Cu ce te-ai ocupat cât ai lipsit de la „Visuri la cheie”?

-Am fost foarte ocupat în ultimii ani. În primul rând, am fost ocupat să ne mărim familia. Acum suntem trei, avem un băiat adorabil, de care suntem foarte mândri. Am mai fost destul de prins și cu proiectul meu de suflet – Academia 1,61 – un program educațional, de dezvoltare personală, prin activități de aventură. Acest proiect îl începusem încă înainte de a mă alătura prima dată emisiunii și a tot crescut an de an. Astăzi avem aproape 30 de instructori, în fiecare an ne trec pragul aproape 600 de copii și adolescenți, iar noi mergem alături de ei în tabere și activități de speologie, supraviețuire, schi, biciclete, scufundări, cățărare și multe altele.

Mă bucur de fiecare dată să îi văd cum învață, cum se dezvoltă, cum își depășesc limitele, devin mai puternici, mai determinați și independenți. Ne folosim de activitățile de aventură ca de o unealtă pentru a determina creșterea și dezvoltarea participanților care se încumetă să vină cu noi și, astfel, găsesc o mare satisfacție în a-i vedea cum se transformă din copii în adulți puternici. Deja suntem la a patra generație.

