Elena Udrea a comentat public imaginea în care președintele României apare sărutând-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport. Află ce mesaj a transmis fosta politiciană.

Fotografia în care președintele României apare într-un moment de afecțiune alături de Mirabela Grădinaru a stârnit un val de reacții în spațiul public.

Elena Udrea: „Președintele României dă un bun exemplu de romantism tradițional”

Printre persoanele care au ales să comenteze imaginea virală se numără și Elena Udrea. Fosta politiciană a transmis un mesaj pe rețelele de socializare legat de acest subiect. În opinia sa, manifestarea spontană de tandrețe dintre cei doi reprezintă un semnal pozitiv.

„Președintele României dă un bun exemplu de romantism tradițional! Este reconfortant și încurajator să mai vezi astăzi un bărbat sărutând o femeie…”, a declarat Elena Udrea.

Nicușor Dan, explicații despre momentul în care a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport

Pe contul de TikTok al lui Nicușor Dan a fost postat un clip video care începe cu momentul în care președintele României se află pe aeroport și o sărută pe partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru. Videoclipul s-a viralizat în mediul online, internauții crezând că este o strategie de imagine pentru Nicușor Dan.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice.

Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a scris Nicușor Dan în dreptul imaginilor de pe TikTok.

Jurnaliștii de la România TV au stat de vorbă cu președintele României, pentru a afla cum i-au permis consilierii să posteze pe contul oficial un clip video în care o sărută pe Mirabela Grădinaru, partenera lui de viață.