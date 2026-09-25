Un șofer de TIR implicat într-un grav accident cu un motociclist pe autostrada A16, în apropiere de Rotterdam, pe 11 iunie 2025, a fost achitat de acuzațiile de provocare a unui accident rutier din culpă și de punerea în pericol a siguranței traficului. Decizia instanței din Rotterdam, potrivit căreia șoferul a acționat conform standardelor profesionale așteptate, a fost făcută publică joi, 24 septembrie 2026, informează publicația olandeză Transport Online.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc la ora 13.23, în dreptul ieșirii 26 de pe A16. Potrivit dosarului, șoferul camionului, care conducea un vehicul cu remorcă pe banda din dreapta, și motociclistul, care circula în spatele lui, au încercat să iasă de pe autostradă aproape simultan.

Între camion și motocicletă se aflau cel puțin o mașină, posibil două. În timpul manevrei, remorca de la camion a intrat în coliziune cu motocicleta, determinând căderea motociclistului, care a suferit răni grave.

Procuratura a cerut 100 de ore de muncă în folosul comunității

Parchetul a susținut că șoferul camionului a făcut o greșeală gravă de judecată în trafic și că ar fi trebuit să fie mai atent în mai multe momente.

Procurorul a considerat că accidentul s-a produs din cauza culpei șoferului, conform articolului 6 din Legea privind traficul rutier, și a cerut o pedeapsă de 100 de ore de muncă în folosul comunității.

Avocatul a solicitat achitarea, argumentând că dosarul nu dovedește că șoferul a condus imprudent, neatent sau cu neglijență semnificativă. De asemenea, nu au fost prezentate dovezi care să sugereze un comportament concret periculos din partea șoferului.

Declarațiile șoferului și ale martorilor

În apărarea sa, șoferul camionului a afirmat că a verificat de două ori oglinzile retrovizoare înainte de a efectua manevra de ieșire de pe autostradă și că a constatat că există suficient spațiu pentru a schimba banda. Această afirmație a fost susținută de martorii care se aflau în mașina din spatele camionului, aceștia confirmând că exista spațiu pentru manevră în acel moment.

Judecătorii au stabilit că în momentul ieșirii de pe autostradă, camionul circula cu o viteză de aproximativ 18 kilometri pe oră, în timp ce motocicleta avea o viteză de cel puțin două ori mai mare. Martorii au declarat că motociclistul a depășit mașinile din dreapta.

Potrivit declarațiilor motociclistului, acesta s-a uitat peste umăr în timpul manevrei de ieșire. Instanța a concluzionat că este posibil ca, din cauza diferenței de viteză și a faptului că și-a întors privirea, să nu fi observat că și camionul se îndrepta spre banda din dreapta. Când a privit din nou înainte și a văzut camionul, era deja prea târziu pentru a evita impactul.

Decizia instanței: achitare pentru șoferul de TIR

Judecătorii au hotărât că nu există dovezi care să arate că șoferul a acționat cu neglijență gravă, imprudență sau lipsă de atenție semnificativă. Prin urmare, acesta a fost achitat de acuzația de provocare a unui accident rutier din culpă, prevăzută de articolul 6 din Legea privind traficul rutier.

De asemenea, instanța a considerat că nu există temeiuri pentru o condamnare conform articolului 5 din aceeași lege.

„Șoferul s-a comportat așa cum este de așteptat de la un șofer profesionist. Nu s-a constatat un comportament concret periculos din partea acestuia”, au declarat judecătorii, conform Transport Online. Accidentul a fost catalogat ca o „împrejurare nefericită”.

Partea vătămată a solicitat despăgubiri