Filmul îi are în rolurile principale pe Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton și Olivia Wilde care semnează și regia și este distribuit de Vertical Entertainment, avanpremiera fiind pe 1 iulie 2026 într-o selecție de cinematografe, urmând să fie difuzat în premieră în locațiile din toată țară de vineri, 3 iulie 2026.

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Ce se întâmplă în film

Joe (Seth Rogen) și Angela (Olivia Wilde) formează un cuplu aflat în impas, dar o simplă cină acasă ar putea pune capăt relației. Din păcate, vecinii de lângă, interpretați de Penelope Cruz și Edward Norton, vin în vizită cu mai multe confesiuni incredibile şi o propunere seducătoare care va face ca lucrurile să o ia razna complet.

Nu este nimic mai amuzant decât stângăcia și absurditatea a doi soţi care încearcă cu disperare să pară stăpâni pe sine. Magia filmului vine din comportamentul unor personaje cuprinse de o anxietate uriașă, deși problema cu care se confruntă nu aduce nicio ameninţare.

„«Invitația vecinilor» a prins viață sub forma unui scenariu savuros, semnat de Rashida Jones și Will McCormack, după o piesă și un film spaniol de Cesc Gay. Am primit libertatea de a trece totul prin propriul meu filtru creativ, transformând povestea într-un caleidoscop de perspective și idei sclipitoare, născute din geniul actorilor noștri extraordinari”, a spus Olivia Wilde despre ideea din spatele producţiei.

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