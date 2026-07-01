Filmul îi are în rolurile principale pe Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton și Olivia Wilde care semnează și regia și este distribuit de Vertical Entertainment, avanpremiera fiind pe 1 iulie 2026 într-o selecție de cinematografe, urmând să fie difuzat în premieră în locațiile din toată țară de vineri, 3 iulie 2026.

Secvență cu Penelope Cruz din filmul „Invitația vecinilor”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Ce se întâmplă în film

Joe (Seth Rogen) și Angela (Olivia Wilde) formează un cuplu aflat în impas, dar o simplă cină acasă ar putea pune capăt relației. Din păcate, vecinii de lângă, interpretați de Penelope Cruz și Edward Norton, vin în vizită cu mai multe confesiuni incredibile şi o propunere seducătoare care va face ca lucrurile să o ia razna complet.

Nu este nimic mai amuzant decât stângăcia și absurditatea a doi soţi care încearcă cu disperare să pară stăpâni pe sine. Magia filmului vine din comportamentul unor personaje cuprinse de o anxietate uriașă, deși problema cu care se confruntă nu aduce nicio ameninţare.

„«Invitația vecinilor» a prins viață sub forma unui scenariu savuros, semnat de Rashida Jones și Will McCormack, după o piesă și un film spaniol de Cesc Gay. Am primit libertatea de a trece totul prin propriul meu filtru creativ, transformând povestea într-un caleidoscop de perspective și idei sclipitoare, născute din geniul actorilor noștri extraordinari”, a spus Olivia Wilde despre ideea din spatele producţiei.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
Viva.ro
E breaking news-ul anului peste Prut! Cu doar câteva minute în urmă, Maia Sandu a luat decizia care i-a lăsat înmărmuriți chiar pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Politică 13:11
Sorin Grindeanu spune că știe cine îl menține pe Ilie Bolojan premier, deși a fost demis de două luni prin moțiune de cenzură
Parteneri
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul.ro
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
Fanatik.ro
„Apa Nova, unde sunt banii investiţi, sutele de milioane?” Compania franceză a eşuat lamentabil după furtuna care a paralizat Bucureştiul
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Cum a reacționat Theo Rose când a aflat că Anghel Damian se întâlnește cu liderii clanului Cămătaru: „Reguli diferite de lumea normală”
Carmen de la Sălciua rupe tăcerea despre divorțul fostei cumnate, Ileana Sterp. Ce s-a întâmplat în familia lor, pe vremea când artista era soția lui Culiță Sterp
Stiri Mondene 16:19
Carmen de la Sălciua rupe tăcerea despre divorțul fostei cumnate, Ileana Sterp. Ce s-a întâmplat în familia lor, pe vremea când artista era soția lui Culiță Sterp
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Cod roşu de vijelii în Ilfov şi Ialomiţa: se anunţă rafale de peste 90 km/h. Furtuna se apropie de Bucureşti
ObservatorNews.ro
Cod roşu de vijelii în Ilfov şi Ialomiţa: se anunţă rafale de peste 90 km/h. Furtuna se apropie de Bucureşti
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Mediafax.ro
Taylor Swift nu LASĂ pe nimeni să decidă în locul ei
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Politică 17:41
Victorie de etapă a puciștilor din PNL după ce tribunalul a suspendat provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Parteneri
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Fanatik.ro
Revoluţie în arbitrajul din SuperLiga! Regulile de la Cupa Mondială vor fi aplicate în campionat. Ce pregăteşte Vassaras
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație