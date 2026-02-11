Ioana Ginghină a spus, într-un interviu exclusiv pentru Spynews, cât de important este pentru ea să mențină o relație armonioasă cu fiica sa, Ruxandra, care se apropie de vârsta majoratului.

Ce relație are cu Ruxandra

Vedeta a mărturisit că, de mai bine de cinci ani, îi cere acordul fiicei sale pentru orice acțiune publică, fie că este vorba despre ținute, postări pe rețelele sociale sau declarații în presă.

„Eu, întotdeauna, de când are ea 13 ani, poate chiar 12, tot ce am postat și poate tot ce am zis undeva în spațiul public sau tot ce am purtat a fost cu acordul Ruxandrei. A fost foarte sensibilă în perioada de adolescență. Orice psiholog poate să confirme. În momentul în care există o mamă care e frumoasă, cotată ca o femeie frumoasă, poate exista un complex de inferioritate la fiică și eu nu am vrut chestia asta”, a explicat actrița.

Ea mai mărturisește că această abordare atentă este modul său de a proteja relația cu Ruxandra, dar și de a o sprijini într-o etapă sensibilă a vieții. Vedeta spune că nu vrea să îi ofere fiicei sale niciun motiv de nesiguranță, mai ales în contextul în care adolescența vine cu propriile provocări.

Recent, Ioana Ginghină a atras toate privirile la premiera unui film, la care a participat alături de soțul ei, Cristi. Alegerea vestimentației, o rochie spectaculoasă și îndrăzneață, a fost făcută, ca de fiecare dată, cu acordul fiicei sale.

„Și rochia de pe mine de astăzi a fost luată cu acordul ei, nu fac nimic fără acordul ei. În general, cu soțul și cu fiica venim la evenimentele care ne leagă, era normal să fie alături de mine. Nu prea mai cunosc oameni, e o altă generație atunci când merg la evenimente”, a adăugat actrița.

Cu ce se ocupă Ruxandra la aproape 18 ani

Pe lângă relația apropiată dintre mamă și fiică, Ioana Ginghină se declară extrem de mândră de realizările profesionale ale Ruxandrei. Tânăra i-a urmat exemplul și a început cursuri de actorie, remarcându-se deja pe scenă.

„Fiica mea face cursuri de actorie, are mai multe spectacole decât mine, joacă acum în cinci spectacole. Vreau să spun că vorbim aceeași limbă de mult timp, de câțiva ani buni. Ea e pe primul loc în viața mea, asta e clar”, a mai precizat Ioana Ginghină pentru Spynews.

Ruxandra, în vârstă de aproape 18 ani, e rodul iubirii dintre actriță și Alexandru Papadopol.

