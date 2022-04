Ioana Ginghină a fost complimentată de multe ori pentru felul în care arată. Ea are o siluetă trasă prin inel, însă pentru a se menține face multe sacrificii. Fosta soție a lui Alexandru Papadopol are foarte mare grijă la alimentație, iar la unele produse nocive a renunțat. De exemplu, vedeta de la Antena 1 a renunțat să mai mănânce zahăr, iar cantitatea de pâine a fost redusă.

„Am 1,65 înălțime și oscilez între 55 și 56 de kilograme. Cum mă întrețin? Nu mănânc pâine, decât foarte puțină, maximum o felie, două pe zi, zahărul l-am eliminat… Îl consum doar la ocazii. De exemplu, dacă e ziua cuiva, mănânc tort, nu devin o povară pentru oamenii de la masă. Dar, în principiu, eu singură nu-mi cumpăr chestii care conțin zahăr. Mănânc dulciuri, dar îmi fac eu dulciuri raw vegane cu miere, cu tot felul de îndulcitori naturali. Și acestea… mai mult dimineața… dacă se poate deloc”, a declarat, în exclusivitate pentru Libertatea, Ioana Ginghină.

Actrița în vârstă de 44 de ani are mare grijă și de tenul său. Ioana a recunoscut că a apelat la medicul estetician atunci când a simțit nevoia, iar din 4 în 4 luni merge să își injecteze fața, pentru a scăpa de ridurile apărute odată cu vârsta. De asemenea, ea spune că o doză prea mare de botox ar putea să-i afecteze mușchii mimicii, tocmai din acest motiv merge atât de des la estetician, pentru a se injecta cantități foarte mici. Fiind actriță, Ioana Ginghină are nevoie de expresivitate atunci când joacă.

„Fac botox… cred că de vreo 2-3 ani. Fac din 4 în 4 luni și de ce așa? Pentru că fac baby botox la Dr. Daniela Diveică, medic specialist în chirurgie plastică și estetică, adică mi se administrează o cantitate mai mică de botox astfel încât nu-mi blochez total mușchii pentru că, fiind actriță, am nevoie de expresivitate. Nu pot să fiu blocată total în zona frunții și să nu mai pot să mișc sprâncenele sau să nu mă mai pot încrunta, să nu mai am expresie deloc. Acasă am foarte multe creme, uleiuri, aparate de masaj facial, le folosesc zilnic dimineața și seara. Mereu am fost atentă la ten și am avut mare grijă de el”, a mărturisit actrița.

Ce face Ioana Ginghină de Paște. A ținut aproape tot postul

Au mai rămas doar câteva zile până la Paște, iar actrița are deja planul stabilit. Ioana Ginghină va merge câteva zile la Sibiu, la mama ei, unde se va răsfăța cu preparate delicioase. Din păcate, zilele de concediu nu vor fi prea multe pentru ea, pentru că trebuie să revină în București și să se pregătească pentru spectacolele de la teatru. Ioana Ginghină a anunțat și că are un nou membru în familie, o pisică de care are mare grijă, iar acesta e un motiv în plus să nu poată lipsi prea mult de acasă.

Actrița din serialul „Adela” are o legătură specială cu divinitatea și a reușit să țină aproape totul Postul Paștelui.

„O să merg, ca de obicei, la Sibiu, o să stau câteva zile, cred că doar două. Mă întorc pentru că îmi începe programul. Chiar dacă la filmare pentru serial (Adela) avem o săptămână vacanță, la teatru trebuie să revin pentru că încep spectacolele. Mă întorc repede acasă.

„Am un membru nou în familie”

Plus că mai am un membru nou în familie, un pisic de câteva săptămâni, așa că sunt «mamă», mă trezesc dimineața la 5.00, îi dau să mănânce, îl țin în brațe, dorm cu el. E complicat și nu-mi permit să plec mult de acasă. (râde – n.r.). Trebuie să mă ocup și de «educația» acestui micuț. Nu o să gătesc nimic de Paște, cred, pentru că mă duc la mama și când o să vin înapoi, o să vin cu de toate. Așa fac în fiecare an. Așadar, nu o să gătesc ceva special pentru Paște. Am ținut aproape tot postul, spun aproape pentru că am fost plecată într-un city break și nu am ținut. Am mai fost și la ocazii, și la mese unde am mai gustat una-alta, dar în proporții de 90% am ținut tot postul. Și sincer, abia aștept să mănânc brânză cu ridichi și cu ceapă verde”, ne-a mai spus Ioana.

