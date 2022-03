Ioana Ginghină, în vârstă de 44 de ani, ține foarte mult la felul în care arată. La 1,65 m, ea are o greutate de 55 de kilograme. Deși are o siluetă de invidiat, actrița nu este mulțumită de grăsimea abdominală, care nu ar vrea să se topească după numeroasele încercări cu masaj și împachetări. Pentru a scăpa de acest complex, fosta soție a lui Alexandru Papadopol a apelat la o metodă non-invazivă care o ajută să scape de grăsimea din zona abdomenului.

„Acum 4 ani am slăbit în jur de 10 kg și astfel am ajuns după vreo 5-6 ani de «chin» la greutatea pe care mi-o doream foarte tare. Deși fac sport, destul de constant, abdomenul meu inferior nu este cel mai tonifiat, ba mai mult, am un «colăcel» de care nu sunt mândră deloc. Am tot încercat cu împachetări, cu masaje, dar nu vrea să dispară. De curând, eram la filmări și o colegă mă întreabă dacă am auzit de «injecțiile care slăbesc». Am intrat pe net și am început să caut. Era vorba despre procedura de lipoliză. Da, cam așa arată abdomenul meu dacă nu sug burta!”, a scris Ioana Ginghină pe contul său de Instagram.

Lipoliza reprezintă o metodă minim invazivă ce presupune injectarea unor substanțe chimice, lipolitice care topesc depozitele localizate de țesut adipos, mai exact grăsimea.

Recent, într-un interviu pentru Ciao.ro, Ioana Ginghină a declarat că nu își dorește să slăbească mai mult, astfel că să apeleze la acest tip de injecții a fost singura soluție. „Dacă aș mai slăbi, s-ar vedea foarte tare la față, s-ar vedea la sâni, s-ar vedea la piele. Adică trebuie să ținem cont de mai multe chestii. Dar nu pot să zic că nu e loc de mai bine. Chiar acum de curând am început să fac niște injecții cu niște enzime care topesc grăsimile pentru că e burtica aia mică pe care nu prea zic că îmi doresc să o dau jos, dar dacă există aceste injecții, de ce nu, le încercăm”, a declarat actrița.

„Trebuie să ne și împăcăm cu situația asta, că îmbătrânim”

Întrebată ce alte intervenții estetice și-ar mai face, vedeta se gândește ca pe viitor să facă o operație la sâni, dacă aceștia nu vor mai avea un aspect plăcut.

„Dacă e nevoie. Eu sincer îți spun că întotdeauna am avut sâni frumoși, îi am în continuare, naturali, dacă va fi vreodată o problemă probabil că acolo aș interveni, dar eu întotdeauna am avut sâni frumoși și cred că cumva nu aș fi eu dacă nu mi-ar plăcea zona asta.

Dar genetic, cred, dar și faptul că am grijă la alimentație, nu am celulită, încât să stau, vai de mine numai prin saloane să fac tratamente. Cu greutatea sunt ok. De exemplu, la frunte fac botox, dar nu așa cât să mă paralizez toată. Deci eu sunt ok, din punctul meu de vedere. Trebuie să ne și împăcăm cu situația asta, că îmbătrânim”, a mai spus Ioana pentru sursa mai sus menționată.

