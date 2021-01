Ioana Năstase, prima apariție la tv după scandalul cu soțul ei. Ce spune despre relația cu Ilie Năstase. „Nu cred ca e suficient să dovedești iubirea cuiva oferind cadouri”

„În postura de amantă eu nu prea stau. Fără regrete. Ilie mi-a oferit un cadou, o mașină de 250.000 de euro. O mare bucurie a fost. Nu cred ca e suficient să dovedești iubirea cuiva oferind cadouri.

Simt că mă iubește în momentele în care vine să mă împace. Dacă aș avea o baghetă magică, aș vrea să pot schimba gelozia lui Ilie. Eu consider că sunt ok, știu ce trebuie să fac. Având experiență cu o căsnicie de 20 de ani, știu cum să procedez”, a spus Ioana la Kanal D.

Legat de momentul în care a fost agresată de soțul ei, Ioana a fost sinceră și a mărturisit că nu a luat încă o decizie cu privire la căsnicia ei, după scandalul cu fostul tenismen.

„Femeile să nu accepte agresiunea fizică. Nu știu de ce s-a ajuns aici, nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Eram foarte relaxată. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să trec peste asta, peste episodul cu Ilie.

Mă mai gândesc. Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a declarat Ioana Năstase în cadrul emisiunii „Teo Show”.

