Ajuns la 68 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna mai, Irinel Columbeanu a lăsat în spate toată viața de milionar, dar și afacerile și vila din Izvorani în care locuia. Iar acum trăiește dintr-o pensie de aproximativ 2.000 de lei și din ajutorul financiar pe care îl primește de la rude și prieteni.

Ion Lăceanu afirmă că Irinel Columbeanu nu s-a gândit la vremurile grele

Ion Lăceanu, fost solist de muzică populară, a auzit despre problemele pe care le are Irinel Columbeanu și a lansat un atac la adresa acestuia, din cauza faptului că fostul milionar nu s-a gândit niciodată că ar putea să rămână fără bani.

„Lui Irinel Columbeanu i-a plăcut viața, știe toată lumea! A iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele, iar multe l-au uitat acum, la greu, când a pierdut toți banii. Am aflat că Irinuca, fata lui, i-a mai achitat din datorii. La numai 18 ani muncește și pentru el. Ar fi trebuit să pună bani deoparte, la saltea, și pentru bătrânețe, care e foarte grea.

Are noroc că o are pe fata lui, un suflet nobil. Dar ce făcea dacă n-avea deloc copii? Nu și-a asigurat viitorul, a făcut și investiții nefericite. Tot săracul pune deoparte, că știe că n-are cine-l ajuta”, a spus Ion Lăceanu pentru Click.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Reacția acestuia a venit la scurt timp după ce Ion Cassian, patronul azilului în care locuiește Irinel Columbeanu, a dezvăluit pentru aceeași sursă că datoriile pe care fostul afacerist le avea la el au fost achitate de Irina Columbeanu, fiica pe care Irinel o are cu Monica Gabor.

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic aici, la azil. Au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur după plecarea Monicăi Gabor în America. A investit în educația ei la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din”, spunea Ion Cassian.

Și solistul de muzică populară locuiește într-un azil

Ion Lăceanu a dezvăluit că și el locuiește într-un cămin de bătrâni și că decizia a fost luată chiar de către el, nu de fiul său.

Recomandări Coaliția de guvernare analizează noi măsuri fiscale. Surse: „Mă tem că creșterile de taxe nu s-au terminat”

„Am o pensie bună și am mai pus și ceva deoparte, n-am restanțe la azilul din București unde locuiesc. Nu fiul meu m-a lăsat aici, eu am dorit să vin, ca să socializez cu cei de vârsta mea. Am și probleme de sănătate, iar aici avem medici, se îngrijesc de mine, sunt un răsfățat! Avem și mâncare foarte bună, nu mă plâng de nimic. Am bătrâneți liniștite”, a încheiat fostul solist de muzică populară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE