Raluca Bădulescu va avea o apariție specială în emisiunea „Duet cu Alexandra”. Cu o carieră strălucitoare și o experiență vastă în industria modei, Raluca Bădulescu recunoaște că ea nu cântă bine, dar e pasionată de ani de muzică.

„Eu nu cânt bine, dar cânt cu fericire”, a recunoscut vedeta Kanal D.

Emoționată de oportunitatea de a cânta alături de Alexandra Ungureanu, Raluca a declarat că se simte onorată să fie alături de o mare artistă. „Mi-ai îndeplinit visul în viață, tu îți dai seama?! Este un vis împlinit să fiu alături de tine astăzi, aici, mai ales că te urmăresc de atâta vreme… Eu nu cânt bine, dar cânt cu fericire… Moda si muzica sunt parte din mine”, a mai declarat Raluca Bădulescu.

În această ediție specială, pe lângă show-ul pe care îl va pune în scenă, Raluca Bădulescu va face și o serie de dezvăluiri despre viața ei. „Sunt 36 de ani de când eu ies în club nopțile. 36 de ani!”, mai spune vedeta.

Raluca Bădulescu are o relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea

Raluca Bădulescu și iubitul ei, Rareș Grigore, formează un cuplu de aproape un an. Povestea lor de dragoste a început la scurt timp după ce vedeta a divorțat de Florin Stamin. Cei doi par extrem de îndrăgostiți și au spus cum decurge relația lor.

Vedeta, care face parte din juriul „Bravo, ai stil!”, spune că iubitul ei este mai încăpățânat decât ea. Rareș Grigore are și o scuză și dă vina pe zodie, precizând că este Taur. „Eu sunt mic copil… Trebuie să mă ascund după un copac ca să pot să îi spun o idee. Sunt și eu puțin încăpățânată, dar puțin față de el”, a completat Raluca Bădulescu.

Când apar discuții în contradictoriu, vedeta este cea care cedează prima. „Cu mine n-ai cum… trebuie să cedezi”, a spus Rareș Grigore într-un interviu pentru Kanal D. „Cedez aparent, dar mă reîntorc”, a mărturisit și Raluca.

Raluca Bădulescu își răsfață foarte mult iubitul, ceea ce lui i se pare a fi foarte normal. „Și eu o răsfăț pe ea foarte mult, dar mi se pare normal să fiu eu mai răsfățat”.

Rareș Grigore și-ar dori ca iubita lui să fie mai puțin încăpățânată și să-l asculte mai mult atunci când vorbește. „Să fie mai puțin încăpățânată în unele momente. Dacă îi spun ceva ce nu îi convine, nici nu mă ascultă”, a spus acesta.

Cu ce se ocupă iubitul Ralucăi Bădulescu

Dragostea nu are vârstă pentru Raluca Bădulescu. Vedeta de la Kanal D a spus cu ce se ocupă Rareș, noul ei iubit, după ce s-a vehiculat că este medic estetician. După 13 ani de căsnicie, Raluca Bădulescu a divorțat de Florin Stamin și s-a îndrăgostit iremediabil de un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea.

Vedeta, care face parte din juriul de la „Bravo, ai stil!”, spune că traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Pentru Raluca Bădulescu nu a fost nicio problemă diferența de vârstă dintre ea și actualul partener.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât? Dacă m-a lovit pe mine la 40 și… Eu am «48, going on 28», haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit! Cum adică tu crezi că nu te mai lovește la 25? Ești atât de tânăr, că o să te mai lovească dragostea de nu știu câte ori în viața asta, o să te ia prin surprindere. O să vină ca un fulger și asta este! N-o să mai vii aici să mă întrebi pe mine, o să fii ocupat cu gagică-ta acasă!”, declara Raluca Bădulescu pentru CANCAN.

