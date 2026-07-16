Telekom Germania avertizează acum asupra unei escrocherii periculoase ce vizează nu doar dispozitivele, ci și datele personale ale utilizatorilor, conform Watson.de.

Escrocheria care exploatează dorința victimelor de a-și recupera telefoanele

În cazul unui furt, smartphone-urile moderne sunt, în general, blocate și imposibil de utilizat fără datele de autentificare ale proprietarului. Pentru a ocoli această problemă, hoții au început să recurgă la mesaje înșelătoare. Potrivit Telekom, aceștia contactează victimele folosind informațiile lăsate pe platformele oficiale de localizare, cum ar fi www.icloud.com/find pentru dispozitivele Apple.

„Este extrem de important să nu introduceți niciodată datele de autentificare, precum ID-ul Apple, prin linkuri care vin pe SMS sau e-mail”, avertizează Deutsche Telekom.

Cum funcționează înșelătoria

Hoții profită de opțiunea utilizatorilor de a oferi un număr de contact alternativ sau o adresă de e-mail atunci când își declară telefonul pierdut. Ei trimit un mesaj fals către acea adresă sau număr, mesaj care imită aspectul oficial al producătorului dispozitivului. Acest mesaj conține un link de phishing care solicită introducerea datelor de autentificare sub pretextul că astfel telefonul va fi recuperat.

În realitate, infractorii folosesc aceste informații pentru a obține acces complet la conturile personale ale victimei și la toate datele stocate pe dispozitivul furat. Această practică devine tot mai frecventă, mai ales că mulți utilizatori cad pradă presiunii psihologice și nu verifică autenticitatea mesajelor primite.

Pentru a evita astfel de situații, Deutsche Telekom recomandă activarea imediată a Modului Pierdut sau ștergerea datelor de pe dispozitiv dacă returnarea acestuia este improbabilă. De asemenea, blocarea cartelei SIM este esențială pentru a preveni utilizarea frauduloasă a numărului de telefon. Este important să nu ștergeți dispozitivul din conturile Apple sau Google până nu se confirmă recuperarea acestuia.

Trebuie acordată o atenție sporită mesajelor și apelurilor neașteptate. „Nu împărtășiți informații personale în astfel de cazuri. Hoții mizează pe reacții rapide, de aceea este important să nu cedați presiunii timpului”, subliniază Telekom.

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