În urmă cu puțin timp, Irina Fodor a mers pentru prima dată la specialist pentru un tratament facial. Ea a recunoscut că nu merge nici la cosmetică. „Nu mi-am făcut absolut nimic până acum. Iar eu când am venit, am venit puțin cam speriată, dar și decisă. Le-am zis din start: eu să știți că nu fac nici asta, nici asta. Adică, până acum, nu am mers nici la cosmetică la colțul blocului.

Nu, absolut nimic nu mi-am făcut niciodată. Doar că am avut doi ani în care muncit la foc continuu. Am sărit din proiect în proiect, m-am expus la tot felul de temperaturi, de la cald la frig, machiaje în fiecare zi. Iar machiajul profesional încarcă destul de mult tenul, iar făcut zilnic… Mai mult de jumătate de an am purtat zilnic. Tenul meu cred că nu a mai făcut față, pentru că aveam și o rutină foarte simplă. O cremă hidratantă și gata, plecam. Am început să fac tot felul de alergii, s-a sensibilizat”, a explicat prezentatoarea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ea a recunoscut că în timpul filmărilor de la „Asia Express” pielea ei a trecut prin schimbări. Tocmai de aceea a mers recent la un tratament facial. „Acolo m-a ars soarele foarte tare. De exemplu după ce am terminat filmările acolo mi-au apărut foarte multe alunițe. Nu avem cum să mă expun la soare, iar SPF-ul deja nu mai făcea față dacă stai 10 ore afară. Plus praful din exterior.

Am zis că poate e momentul și la mine să încep de undeva, m-am gândit unde mă simt în siguranță, care să fie pașii. Și atunci am venit la doctorul Constantin Stan”, a specificat vedeta care, dacă i-ar propune acum medicul să își pună botox, ea ar zice nu.

Recomandări Zonele de umbră din biografia șefului spionilor români: Cum a ajuns omul lui Hrebenciuc și finul lui Iacobov șef la SIE

„Acum aș zice nu, însă în 10 ani nu am de unde să știu cum mă schimb, cum mi se schimbă pielea. Pe viitor nu spun nu. Oamenii se schimbă mereu. Ne schimbăm fizic, ne schimbăm ideile”, a mai adăugat ea.

La fiecare apariție, Irina Fodor a atras atenția fanilor. A fost des complimentată în mediul online pentru silueta ei. Ea a dezvăluit acum că nu ține vreo dietă, uneori mănâncă și prăjeli, chiar și seara, când nu e recomandat.

„Nu țin nimic, ba chiar mănânc toate nebuniile câteodată. Nu recomand să se facă așa, nu spun că e bine, dar se întâmplă. Aseară, de exemplu, mi s-a făcut poftă și am mâncat jumări. Nu e cea mai bună mâncare de seară, dar ce să fac dacă de asta mi s-a făcut poftă?!”, a mai declarat ea pentru Click.

GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera. ”Totul s-a întâmplat imediat”. Ce conţinea filmuleţul. Activitatea e interzisă minorilor

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Vladimir Putin l-a sunat ieri și și-a cerut scuze! Gestul care a lăsat omenirea mută de uimire

Observatornews.ro Oferă salariu de 1.500 de euro pe lună, dar nu vrea nimeni să se angajeze: "Doar dă cu bâta şi păzeşte oile"

HOROSCOP Horoscop 6 mai 2022. Balanțele trebuie să își tempereze pornirile care pot strica relațiile cu superiorii și pot duce la un refuz

Știrileprotv.ro Iulia ar fi plănuit sinuciderea ei și moartea copiilor. Ce a făcut cu câteva zile înainte de tragedie

Orangesport.ro Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”