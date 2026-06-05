Arafat susține că ar putea exista și alte drone în larg

În mesajul RO Alert se precizează că vineri, 5 iunie, în jurul orei 10:28, a avut loc o explozie a unei drone Maritime în Portul Constanța, Dana 78.

S-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă.

Au fost alocate succesiv următoarele resurse: 80 cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, opt maşini de stingere, o autoscară, o maşină de terapie intensivă, zece ambulanţe de prim ajutor, două ambulanţe de multiple victime, o unitate de chimic-biologic-radionuclear și patru ambulanţe.

„S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 10-12 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim. În același timp, a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitatea să existe și alte drone”, a precizat Raed Arafat.

De asemenea, au fost emise și mesaje Ro Alert în Constanța și Tulcea, „pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă până ne asigurăm că nue xistă riscul unei alte explozii sau a unei alte drone”, a mai adăugat Arafat.

Acesta a cerut populaţiei să nu intre în panică.

„Important este: nu intrăm în panică. Măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat şi pentru asta suntem foarte atenţi că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane. De aceea facem evacuarea preventivă”, a mai declarat şeful DSU.

Drona maritimă este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona maritimă, care a explodat în Portul Constanța, nu a produs victime. Ea a fost descoperită vineri dimineață în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Drona s-a autodetonat, în jurul orei 10.30.

„Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime”, a precizat MApN.

Drona maritimă este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, potrivit sursei citate.

Ministerul Apărării precizează că drona nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE