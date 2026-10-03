Susține Susține

Doi români au furat 95 de motociclete dintr-o parcare din Spania, au plecat spre casă și au fost arestați câteva ore mai târziu, în Franța

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
Imaginea, surprinsă de o cameră de supraveghere pe timp de noapte, prezintă mai multe camioane albe de mare tonaj într-o parcare, în timp ce unul dintre ele manevrează pe platforma betonală
oi români au furat 95 de motociclete din Spania și au pornit spre România. GPS-ul instalat în vehicule a permis poliției să-i localizeze în Franța. Sursa imagine ilustrativă: cadenaser.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Doi români au furat două remorci încărcate cu 95 de motociclete dintr-o parcare de camioane din Barcelona, Spania, și au pornit spre România. Au fost însă localizați în Franța cu ajutorul sistemelor GPS instalate din fabrică pe vehicule și reținuți la câteva ore după furt, scrie El Caso.

Cuprins:

Hoții voiau să vândă motocicletele în România

Doi bărbați români, în vârstă de 38 și 39 de ani, sunt suspectați că au furat, duminică, 27 septembrie, două remorci încărcate cu aproape 100 de motociclete dintr-o parcare de camioane din Masquefa, provincia Barcelona, Spania. Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi ar fi intenționat să transporte motocicletele în România, pentru a le vinde.

Planul lor a fost însă dejucat de sistemele GSS instalate pe motociclete, care i-au condus pe agenții Mossos d'Esquadra până în localitatea Cagnes-sur-Mer, din Franța. Acolo, cu sprijinul polițiștilor francezi, suspecții au fost reținuți la doar câteva ore după comiterea furtului.

HtmlCode

În total, au fost recuperate 95 de motociclete noi, de diferite mărci italiene și franceze.

Au scos GPS-ul de pe remorci și au schimbat numerele de înmatriculare

Cei doi suspecți au încercat să ia măsuri pentru a nu fi identificați. Au îndepărtat sistemul GPS al remorcilor și au schimbat plăcuțele de înmatriculare cu unele românești, presupus falsificate. Plăcuțele originale, împreună cu diverse documente, au fost abandonate pe un câmp din apropierea parcării de unde au fost furate remorcile.

Hoții nu au luat însă în calcul faptul că motocicletele aveau sisteme de geolocalizare instalate din fabrică în interiorul șasiului, care le-au permis polițiștilor spaniioli să urmărească deplasarea remorcilor. Agenții Unității de Siguranță Cetățenească (USC) din cadrul secției Mossos d'Esquadra din Martorell, care îi urmăreau pe suspecți, au alertat poliția franceză imediat ce au observat că remorcile trec frontiera.

Polițiștii francezi au reușit astfel să localizeze vehiculele în Cagnes-sur-Mer. Remorcile au fost oprite, iar cei doi români au fost reținuți pentru un presupus furt prin efracție.

Ancheta este în continuare în desfășurare și este coordonată de Serviciul Local de Poliție Judiciară al secției din Canha de Mar, în colaborare cu poliția catalană. Ancheta urmărește să stabilească exact ce intenționau suspecții să facă cu prada și dacă există și alte persoane implicate în acest caz. Operațiunea comună a fost organizată prin intermediul Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) din El Pertús, un centru de coordonare situat în apropierea frontierei dintre Catalonia și Franța. În cadrul acestuia colaborează Mossos d'Esquadra, poliția franceză și alte structuri de securitate ale statului.

Toate cele 95 de motociclete furate au fost recuperate.

Recent, patru români au ajuns sub anchetă în Spania, fiind acuzați de furt calificat, după ce au fost opriți de agenții Gărzii Civile din provincia Zamora. În urma unui control de rutină efectuat asupra autovehiculului în care se aflau, polițiștii au descoperit în portbagaj opt saci din plastic plini cu sârmă de cupru arsă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Spania furt români Stiri Franta
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni, dar nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat acest detaliu despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Reacția lui Răzvan Burleanu la golul de 4-0 din Polonia - România, în timp ce 1.000 de români îi cereau demisia
Gsp.ro
Reacția lui Răzvan Burleanu la golul de 4-0 din Polonia - România, în timp ce 1.000 de români îi cereau demisia
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Avantaje.ro
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
O pisică și un câine se înțeleg foarte bine și stau împreună pe covor
Știri România
11:07
Câte animale de companie ai voie să ții într-un apartament la bloc. Regulile din București și din marile orașe, amenzile și obligațiile proprietarilor
5 Știri by Libertatea - comunicare nonverbală, 2 octombrie
Știri România
10:00
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală: Cum a fost surprins preşedintele Nicuşor Dan, după ce şi-a aranjat şosetele lângă Zelenski
Parteneri
Adrian Asoltanie, expert în educație financiară: „Suntem în prag de iarnă”. Ce să faci cu banii când jobul nu mai e sigur și toate se scumpesc
Adevarul.ro
Adrian Asoltanie, expert în educație financiară: „Suntem în prag de iarnă”. Ce să faci cu banii când jobul nu mai e sigur și toate se scumpesc
“Un nesimțit!” Dumitru Dragomir a turbat în direct de furie după Polonia – România 6-0
Fanatik.ro
“Un nesimțit!” Dumitru Dragomir a turbat în direct de furie după Polonia – România 6-0
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Dan Negru
Stiri Mondene
12:48
Dan Negru, mărturisire neașteptată: „Și eu mi-am furat-o cu un 6-0. Cât oi fi eu de «regele audiențelor», am pierdut”
Irina Rimes
Stiri Mondene
11:48
Irina Rimes, noi detalii despre viața de familie după anunțul plecării de la „Vocea României”. Decizia luată de părinții ei
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Sportul care nu ține cont de anotimp. Pasionații au venit din toată țara, în căutarea adrenalinei pe litoral
Observatornews.ro
Sportul care nu ține cont de anotimp. Pasionații au venit din toată țara, în căutarea adrenalinei pe litoral
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cristela revine în forță și face asta fix după arestarea lui Călin Georgescu! Cum a fost surprinsă de paparazzi. AU apărut imaginile despre care vorbește toată lumea
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
Mediafax.ro
„Trump de carton”, conspirația care a EXPLODAT după pozele cu liderii din Balcani! Analiza imaginilor arată ce s-a întâmplat de fapt
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Zodia de bărbat care spune ADIO până la finalul anului! El este cel care alege divorțul și nu se mai întoarce din drum
Redactia.ro
Zodia de bărbat care spune ADIO până la finalul anului! El este cel care alege divorțul și nu se mai întoarce din drum
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, ambii îmbrăcați în costume elegante, ieșind împreună dintr-o încăpere printr-o ușă masivă din lemn sculptat.
Politică
11:26
Nicușor Dan și Ilie Bolojan reacționează după decizia S&P privind ratingul României: „Economia noastră dă semnale de stabilitate”, dar avertizează în privința risipei și blocajului politic
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru agricultură și coeziune în bugetul UE. Foto: Profimedia
Politică
2 oct.
Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru agricultură și coeziune în bugetul UE. Scrisoare semnată de 17 lideri europeni care se opun tăierilor - Surse
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Marius Șumudică analizează la rece tactica lui Hagi: „De ce ai capitulat pe bancă? Ne-au nenorocit pe benzi! Nici Feroe nu lua 6-0”
Fanatik.ro
Marius Șumudică analizează la rece tactica lui Hagi: „De ce ai capitulat pe bancă? Ne-au nenorocit pe benzi! Nici Feroe nu lua 6-0”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
13:11
Cât câștigă pe lună un măturător de stradă în Germania: salariul poate ajunge și la 40.000 de euro pe an
Analiză
Știri România
13:00
Adrian Dică, artistul român care a expus la Academia Regală de Arte din Londra: „Pentru mine, pictura a devenit și a rămas un mod de a gândi”
Bani și Afaceri
12:57
Proiectul de 4 miliarde de euro care ar putea consolida economia României din 2027. S&P: Poate reduce deficitul extern
Stiri Mondene
12:51
S-a aflat cu ce se ocupă în America George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu. Motivul pentru care e nevoit să stea la distanță de partenera sa
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:00
Procesul italienilor acuzați de Parchetul European că au trucat în România licitații de 100 de milioane de euro. Discuții confidențiale dintre o avocată și clienții ei, excluse din dosar
Infrastructura
08:02
Circulația pe A1 Sibiu - Boița se închide până în decembrie pentru lucrări la Autostrada Sibiu - Pitești: Cum va fi traficul deviat
Știri Externe
06:30
Cel mai mare rezervor de apă potabilă din Europa a secat: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 135 de ani. Situație dramatică”
Lifestyle
2 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Un bărbat stă singur pe o canapea și ține într-o mână verigheta
Relații
09:39
Un bărbat a întrebat pe internet cum să se răzbune pe fosta lui soție, dar nu s-a așteptat la răspunsurile pe care le-a primit
horoscopul zilei de astăzi 11 septembrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
2 oct.
Horoscop 3 octombrie 2026. Scorpionilor le convine, nu le convine, existența lor este pe cale să se complice foarte mult din cauza unor probleme
Își închide frunzele noaptea și „dansează” după soare! Greșeala frecventă care usucă trifoiul violet în apartament. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
2 oct.
Planta cu frunze mov care se deschid la lumină și se închid noaptea: pe timpul zilei, se „mișcă” la fel ca un fluture
Castraveți bulgărești
Lifestyle
2 oct.
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
2 oct.
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Solniță cu sare și orez
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui orez în recipientul cu sare
Skyr - iaurt tradițional islandez
Lifestyle
15 sept.
Ce este skyr și cum se obține - proprietăți și beneficii pentru sănătate
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
O mână care arată spre tamburul unui seismograf analogic pe care sunt înregistrate undele seismice
Știri România
08:35
Două cutremure în România, sâmbătă dimineață, la distanță de două ore. Ce magnitudine au avut
Alexandru Nazare este ministru de Finanțe în Guvernul Bolojan din iunie 2025. El a mai fost ministru de Finanțe și în perioada 2020-2021. Foto: Profimedia
Știri România
2 oct.
România a scăpat deocamdată de retrogradarea în junk. Standard & Poor's menține ratingul suveran la „BBB-", dar cu perspectivă negativă. Reacția ministrului Nazare
Mașină de poliție parcată lângă un bloc
Știri România
2 oct.
Doi români au agresat și jefuit o femeie în propria casă, în Austria. Victima a murit la câteva săptămâni după atac
Nicușor Dan a postat o fotografie alături de Donald Trump la o săptămână după Adunarea Generală a ONU, Foto: X
Știri România
2 oct.
Imagini cu Donald Trump și liderii din Balcani, inclusiv Nicușor Dan, la Adunarea Generală ONU, manipulate cu Inteligența Artificială. Precizările Administrației Prezidențiale
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu
Analiză
Opinii
10:55
5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român
Nicusor Dan
Analiză
Opinii
2 oct.
Extremismul economic se bate cu extremismul politic, ăsta e adevărul
oameni-romani-strada-guvernul-romaniei
Opinii
2 oct.
„Vox populi, vox Dei”
grafic-crestere-online-economie-inteligenta-artificiala
Opinii
2 oct.
Creșterea economică în era inteligenței artificiale
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu