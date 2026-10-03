Doi români au furat două remorci încărcate cu 95 de motociclete dintr-o parcare de camioane din Barcelona, Spania, și au pornit spre România. Au fost însă localizați în Franța cu ajutorul sistemelor GPS instalate din fabrică pe vehicule și reținuți la câteva ore după furt, scrie El Caso.

Hoții voiau să vândă motocicletele în România

Doi bărbați români, în vârstă de 38 și 39 de ani, sunt suspectați că au furat, duminică, 27 septembrie, două remorci încărcate cu aproape 100 de motociclete dintr-o parcare de camioane din Masquefa, provincia Barcelona, Spania. Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi ar fi intenționat să transporte motocicletele în România, pentru a le vinde.

Planul lor a fost însă dejucat de sistemele GSS instalate pe motociclete, care i-au condus pe agenții Mossos d'Esquadra până în localitatea Cagnes-sur-Mer, din Franța. Acolo, cu sprijinul polițiștilor francezi, suspecții au fost reținuți la doar câteva ore după comiterea furtului.

În total, au fost recuperate 95 de motociclete noi, de diferite mărci italiene și franceze.

Au scos GPS-ul de pe remorci și au schimbat numerele de înmatriculare

Cei doi suspecți au încercat să ia măsuri pentru a nu fi identificați. Au îndepărtat sistemul GPS al remorcilor și au schimbat plăcuțele de înmatriculare cu unele românești, presupus falsificate. Plăcuțele originale, împreună cu diverse documente, au fost abandonate pe un câmp din apropierea parcării de unde au fost furate remorcile.

Hoții nu au luat însă în calcul faptul că motocicletele aveau sisteme de geolocalizare instalate din fabrică în interiorul șasiului, care le-au permis polițiștilor spaniioli să urmărească deplasarea remorcilor. Agenții Unității de Siguranță Cetățenească (USC) din cadrul secției Mossos d'Esquadra din Martorell, care îi urmăreau pe suspecți, au alertat poliția franceză imediat ce au observat că remorcile trec frontiera.

Polițiștii francezi au reușit astfel să localizeze vehiculele în Cagnes-sur-Mer. Remorcile au fost oprite, iar cei doi români au fost reținuți pentru un presupus furt prin efracție.

Ancheta este în continuare în desfășurare și este coordonată de Serviciul Local de Poliție Judiciară al secției din Canha de Mar, în colaborare cu poliția catalană. Ancheta urmărește să stabilească exact ce intenționau suspecții să facă cu prada și dacă există și alte persoane implicate în acest caz. Operațiunea comună a fost organizată prin intermediul Centre de Cooperació Policial i Duanera (CCPD) din El Pertús, un centru de coordonare situat în apropierea frontierei dintre Catalonia și Franța. În cadrul acestuia colaborează Mossos d'Esquadra, poliția franceză și alte structuri de securitate ale statului.

Toate cele 95 de motociclete furate au fost recuperate.