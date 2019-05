„Nesimţirea nu mai are limite. Am fost înjurată de un taximetrist că nu am vrut să-i dau 40 de lei pe o cursă de 10 lei. Proastă, zdreanţă, fomistă. Din păcate, doar asta am reuşit să filmez. Voi face reclamaţie peste tot”, a scris Claudia Iosif.

Dorian Popa își dorește foarte mult să devină tată, însă nu se simte pregătit. Cu toate astea, spune că ar vrea ca în curând să își poată întemeia o familie. „Iubirea, pentru mine, înseamnă să îl ajuți pe cel de lângă tine atunci când are nevoie de tine. Înseamnă mai mult respect și apreciere pentru cel de lângă tine. Îmi doresc foarte mult copii, dar momentan îmi este încă puțin frică. Am doar 29 de anișori, nu mă simt bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Nu sunt pregătit sută la sută. Vreau să-mi întemeiez o familie atunci când voi fi 100% sigur,” a dezvăluit Dorian Popa, în urmă cu un an.

