Săptămâna trecută, echipa roșie condusă de Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu a câștigat, însă Rikito și Sonny sunt convinși că acum va fi momentul lor și că-și vor lua revanșa. Dacă vor reuși, rămâne de văzut!

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Cea de-a doua etapă a acestui sezon rămâne tot pe litoral, însă surprizele se anunță a fi unele diferite! Marian Capet, Iulia Albu, Selina și Victor Slav sunt cei patru curajoși care vor să dea totul pentru a obține șansa la relaxare. Cine o va obține, vedem de la 20:30.

”Vin la Nea Mărin de 6-7 ani. Am trecut de jumătate de deceniu, este proiectul meu preferat, este partea mea preferată din an”, va admite Capet, unul dintre cei mai cunoscuți hairstiliști, din industrie. Deși nu înțelege cum unor persoane le poate fi dor de Nea Mărin, Iulia Albu va spune și ea că sunt lucruri de care este atașată, în acest format: ”Îmi lipsea energia lui. Îmi place aici că sunt pusă într-o situație de disconfort total”.

Victor Slav și Selina sunt în emisiune pentru al doilea an la rând și au venit cu un gând clar: ”Ne-am simțit atât de bine anul trecut, încât am zis… hai să o facem lată și de data asta!”.

După prima trezire, Nea Mărin le va da și o veste surprinzătoare: să-și ia la ei buletinul, hainele de plajă și de somn, pasta de dinți… și să fie gata pentru că: ”Plecăm acum și ne mai întoarcem mâine”.

Unde vor ajunge concurenții și ce probe le vor fi pregătite acolo? Cine va câștiga în prima zi și cum se va relaxa? Cine va pierde și ce va avea de muncă? Totul în doar câteva ore!