Iulia Albu și Mike au stârnit multe controverse din cauza neînțelegerilor pe care le-au avut în cadrul show-ului de la Antena 1. Mulți au considerat comportamentul iubitului vedetei mult prea dur și nepotrivit față de aceasta. Cei doi au ajuns chiar să se despartă după ce s-au întors de la filmările pentru „America Express”, iar timp de o lună și jumătate au stat separați.

Într-un interviu pentru cancan.ro, Iulia Albu și Mike au dezvăluit că au apelat la un psiholog pentru a-și repara relația. Cei doi au făcut terapie de cuplu și au reușit să treacă peste o parte dintre problemele pe care le aveau în relație.

„Ne-am certat de vreo două ori acolo și n-am mai mers. (…) Și simplul adevăr este că noi, în timpul ăsta, în care s-au văzut aceste certuri, am avut și foarte multe momente în care am fost și OK”, a spus Mike.

„Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express”

În timp ce Iulia Albu a completat: „Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express. Glumim, mai rău nu cred că se poate. Dar e un lucru bun care s-a întâmplat, jumătate din cuplurile din România și-au dat seama că ei, de fapt, nu au nicio problemă în relațiile lor. Iar cealaltă jumătate s-a gândit «uite, mai sunt și alții ca noi»”.

Iubitul criticului de modă recunoaște că a greșit în show-ul de la Antena 1, iar mulți oameni l-au criticat pentru comportamentul pe care l-a avut. „Cred că am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia. E o competiție, totuși. Este presiune, ai mult de alergat, ai mult de cărat, nu este ușor. La un moment dat, nici nu am simțit că mai doresc să fiu în locul respectiv, cred că am avut un moment sau două.”

Iulia Albu și Mike s-au despărțit după „America Express”

Iulia Albu a participat la America Express – Drumul Soarelui alături de iubitul ei, Mike. Cei doi au avut parte de multe tensiuni în show-ul de la Antena 1 și s-au certat continuu în timpul competiției. În ediția de marți, 24 octombrie, criticul de modă a cedat și a început să plângă în fața camerelor de filmat, pentru că nu mai putea suporta comportamentul iubitului ei.

Tensiunile dintre Iulia Albu și Mike au fost observate de telespectatori, iar fanii vedetei l-au acuzat pe iubitul acesteia că a umilit-o în emisiune. După valul de critici primite de partenerul vedetei și după ce fanii Iuliei au spus că „o umilește în permanență și e foarte agresiv cu ea”, criticul de modă a recunoscut că au avut probleme în relație.

Iulia Albu a dezvăluit că s-a despărțit de Mike după ce s-au întors de la „America Express” și a recunoscut că acesta devenise foarte agresiv cu ea. Problemele în cuplul lor se pare că existau înainte de a începe filmările pentru show-ul de la Antena 1.

„Noi eram aproape despărțiți înainte de a pleca. Pe perioada America Express, au intrat dracii în el. Dar după i-au ieșit. După ce ne-am întors, am fost despărțiți o lună și jumătate. Au fost mai multe motive, iar participarea la show a fost mult prea mult pentru noi”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro.