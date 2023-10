Despre cum evoluează relația dintre ea și Mike, iubitul ei, în competiție, Iulia Albu a mărturisit: „Noi, din America Express, vom pleca fie căsătoriți, fie divorțați înainte să ne căsătorim!”. „Și mai depinde și de ora din zi în care ne întrebați asta”, a adăugat Mike.

Iulia Albu, despre „America Express”: „Este o experiență pe care nu o poți cumpăra cu bani”

Pentru Iulia Albu, „America Express – Drumul Soarelui” „este o experiență pe care nu o poți cumpăra cu bani; oricât ai fi de bogat, nu-ți poți cumpăra intrarea în America Express și cred că, pentru oricine ar fi aici, ar fi un mare câștig, din punct de vedere emoțional”.

Totodată, ea a dezvăluit că din bagaj nu au lipsit ținutele pe care și le-a pregătit special pentru acest show și nici cosmeticele, care „cântăresc foarte mult”, după cum confirmă chiar iubitul ei. „Ai un kilogram și jumătate de cosmetice, nu sunt chiar puține”, spune el.

Despre „America Express – Drumul Soarelui”

Acest sezon se va desfășura, pentru prima oară, pe două emisfere. Concurenții pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul Pământului în Ecuador, destinația finală fiind Buenos Aires, Argentina. Pleacă din Medellin, Columbia, fosta reședință a lui Pablo Escobar și trebuie să ajungă în țara lui Messi.

Parcursul lor include tot ce are mai interesant de oferit această zonă a Americii de Sud. Misiunile și jocurile sunt gândite în așa fel încât să le ofere, atât lor, cât și telespectatorilor, o experiență completă. Vor trăi aventura la cote maxime în Columbia, vor cunoaște triburile indigene din Ecuador și vor învăța ce înseamnă pasiunea în Argentina.

Concurenți la „America Express – Drumul Soarelui”

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea, parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărât provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România.

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, declarații din culisele filmărilor

Întrebată într-un interviu pentru Libertatea despre problemele pe care ea și echipa le-au avut la filmări, a zis: „Am trecut prin atâtea împreună, că îmi e și greu să fac o listă cu toate, dar o să încerc. Am trăit la extreme sezonul acesta, am fost nevoiți să ne adaptăm la temperaturi caniculare, dar și la cele de îngheț, atunci când am trecut în cealaltă emisferă.

Apoi, aproape jumătate din cursă s-a desfășurat la mare altitudine. Constant filmam cam pe la 2.500 de metri, dar am ajuns și la 4.000 de metri, motiv pentru care mulți dintre concurenți și colegi s-au luptat cu stări de rău, cu amețeli și cu probleme de respirație. Pentru că ne aflam pe Cercul de foc al Pacificului, am prins vreo trei cutremure, pe care le-am simțit bine de tot, cel mai mare fiind de 6,6 grade.

În plus, zonele prin care am trecut sunt recunoscute pentru activitatea vulcanică intensă, și primeam aproape zilnic mesaje de avertizare de la autoritățile locale pe subiectul acesta. Ca să nu mai pun la socoteală alunecările de teren de pe traseul nostru: am văzut un sat întreg care pur și simplu se desprinsese de munte.

De asemenea, am traversat drumuri foarte periculoase, patrulate de gherile, drumuri pe care nu aveam voie să coborâm din mașini nici ca să ne ducem la toaletă. De altfel, trebuia să fim tot timpul cu ochii în patru și să comunicăm echipei de securitate fiecare pas făcut, fie că voiam pur și simplu să mergem până la magazin ca să ne cumpărăm o apă”.