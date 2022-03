Libertatea: Ai debutat la Meteo, iar acum ești la știri. Divertismentul te atrage?

Iuliana Pepene: Am început ca prezentator meteo, un start nu tocmai ușor – rubrica Meteo nu e deloc simplistă, așa cum poate părea. După nici un an, am primit șansa de a prezenta știri. Este un job frumos, antrenant, care, în fiecare dimineață, de la ora 6, când începe „Observator”, la Antena 1, îmi aduce satisfacții și adrenalina de care sunt dependentă. Îmi place și segmentul de divertisment. Dacă ar fi să îmbin cele două mari pasiuni ale mele, televiziunea și automobilismul, probabil că o emisiune cu și despre mașini ar fi interesantă.

– De unde pasiunea pentru motoare, mașini?

– Am fost dintotdeauna pasionată de sectorul auto-moto, cred că din născare am acest „microb”. Tatăl meu mi-a insuflat, în joacă, dorința de a cunoaște cât mai multe despre mașini, de la mecanică la design și branding. Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată. Nici prima pasiune. A mea este cea legată de automobilism. Cea mai intensă experiență a fost la Tess Rally Cluj, unde am stat în dreapta pilotului Simone Tempestini – o reală plăcere.

– Cum reacționează bărbații din trafic când te văd pe motocicletă?

– Am primit întotdeauna un feedback pozitiv. Oricât de încordat ar fi traficul bucureștean, apar și zâmbetele la semafor.

– Ai încercat de mai multe ori postura de copilot în curse de raliuri. De ce nu și pilot?

– Nu am exclus niciodată această posibilitate. Încă am în plan această „năzbâtie” și o numesc așa pentru că părinții mei sunt extrem de protectori și nu îi prea încântă ideea. Desigur, pentru a ajunge pilot, ai nevoie de multe ore de pregătire și mult „cauciuc încins”. Sper ca, în viitorul apropiat, să port cu mândrie un combinezon cu titulatura de pilot.

„Nu m-a speriat niciodată puțin ulei de motor pe mâini”

– Te pricepi să și meșterești? Și cât de bine conduci pe tocuri?

– De cele mai multe ori, am stat în preajma tatălui meu când verifica sau repara ceva și i-am fost „ucenic”. Nu m-a speriat niciodată puțin ulei de motor pe mâini sau câteva pete pe haine. Este important ca, atunci când pleci la drum, să cunoști câteva chestiuni elementare despre mașina ta. Cât despre șofatul cu tocuri este… cum spun americanii „piece of cake” („o nimica toată”, n.r.). Ador să sprijin piciorul în toc atunci când apăs pedala de accelerație.

– Ți-ar plăcea să joci în filme?

– Îmi place actoria. Am și jucat într-un film, producție Hollywood. Desigur, am avut un rol secundar, dar a fost o experiență de neuitat. „Royal Matchmaker” se numește filmul și este o comedie romantică.

– Ce îți mai place să faci?

– Îmi place să „colecționez” amintiri. Și aici mă refer la călătorii. Îmi place să explorez, să cunosc locuri noi, să înțeleg cultura locurilor în care ajung, tradițiile și să încerc toate bucatele tradiționale.

– Cum stai cu dragostea? Ești într-o relație în prezent?

– Sunt mereu îndrăgostită de tot ceea ce mă înconjoară. Îmi place libertatea și, în momentul de față, mă simt împlinită cu ceea ce fac și sunt.

Fotografii via Instagram

