Primul concert din acest an a fost cu ghinion pentru Daniela Ploia, deoarece solista de muzică populară a fost deposedată de încălțări în timp ce evolua pe scenă. Aflată la Iași, artista a petrecut momente literalmente dătătoare de fiori, la 0 grade Celsius, încălțată doar în sandale, după ce ghetele și pantofii i-au dispărut fără urmă.

Deși aflată în orașul pelerinajelor ecumenice, solista bănățeană nu a avut parte de nici o minune, fiind nevoită să rămână în încălțările de scenă, pentru că, în primele zile ale anului, magazinele au fost închise.

Daniela Ploia a venit la Iași cu ghete, a plecat în sandale

“S-a aflat ulterior făptașul. O ospătăriță mi-a luat încălțările din zona unui restaurant unde m-am schimbat pentru a cânta. Acolo am îmbrăcat rochia de gală și am lăsat încălțările. Când m-am reîntors să schimb ținuta, am constatat că nu doar pantofii, ci și ghetele mi-au dispărut. Nu erau cine știe ce branduri, doar că au dispărut într-un context nu tocmai potrivit – zile friguroase -, iar eu am avut de cântat și în aer liber. A fost destul de jenant să găsesc pe cineva dispus să-mi împrumute o pereche de ghete pentru a mă putea întoarce acasă, la Timișoara, dar și pentru a putea intra decent în Catedrala Ortodoxă Sf. Parascheva”, ne-a spus artista.

“După o scurtă anchetă ad-hoc, am înțeles că m-a lăsat fără ghete o ospătăriță care a fost contractată să lucreze doar de Revelion și în prima zi a anului, fiind nevoie de personal suplimentar”, a completat artista.

