Vedeta a început să țină diete încă din adolescență și a mărturisit că a ținut regim drastic, pentru că la vremea respectivă nu știa atât de multe despre alimentația corectă.

„Clar am ținut diete drastice. Pentru că era lipsa aceea de informație pe vremea aceeea. Dar cele mai drastice, în adolescență, însă era corpul altfel, și, când țineam în două săptămâni chiar se vedea că slăbeam. Făceam și sport prin casă. Găsisem o carte de culturism pentru femei și făceam sport toată ziua prin curte. Și, în două-trei săptămâni, eram bombă. Dar, da, tot timpul am încercat să țin diete. Cred că sportul a funcționat cel mai bine la mine. De câte ori am avut ambiție și am făcut și sport, la mine corpul a reacționat și am și slăbit și m-am și tonifiat pentru a arăta bine”, a declarat Julia Chelaru pentru VIVA!.

Cântăreața recunoaște că are mai multe intervenții estetice. Julia și-a modificat buzele și a apelat la injecțiile cu botox.

„Eu am apărut și pe la TV, la anumiți doctori. Nu pot minți poporul cu televizorul, că nu mi-am mai făcut câte ceva… Dar mi-am făcut doar contur de buze, pentru că totdeauna le-am avut mai cărnoase. Mi-am mai făcut un botox, un cearcăn… lucruri de acest gen. În ziua de azi, să mergi la medicul estetician e ca și când te-ai duce la dentist. Așa sunt acum. Și nu e ceva ieșit din comun”, a spus vedeta.

Deși merge la medicul estetician, Julia Chelaru nu este de acord cu modificările estetice prea radicale. De asemenea, susține că orice femeie este frumoasă naturală.

„Dar da, sunt adepta micilor intervenții, dar la ceva care să nu schimbe fața și să te transforme în ultimul hal, să te facă mai rău și să-ți schimbe fizionomia. Nu sunt de acord cu acest lucru. Orice femeie e frumoasă așa cum a dat-o Dumnezeu, dar dacă mai putem corecta pe ici, pe colo… un năsuc să îl mai ridicăm, dar nu să îl tăiem prea în vânt, să nu folosesc alt cuvânt, prea ciudat. Sunt de acord cu tot ce este în acord cu fața ta și cu personalitatea ta”, a mai declarat Julia pentru sursa mai sus menționată.

Ce planuri are Julia Chelaru cu cariera sa

„Ca proiecte muzicale, pot să spun că o să lansez o piesă nouă. În plus filmez un clip la piesa «Inima în palmele tale», o piesă ritmată, o schimbare de stil, cu niște versuri foarte frumoase și romantice. Și am încredere că și clipul va ieși foarte bine. În rest, am avut o vară plină, o toamnă plină cu multe spectacole, nunți și botezuri, pentru că eu cânt de toate. În curând va urma un turneu.

În decembrie vom merge în vreo patru orașe mari ale Europei cu o «gașcă» faină. Turneul este organizat de Axinte – Florin Petrescu. Urmează un Revelion în București și nu numai, cred că în total vor fi vreo 5 sau 6 spectacole de Revelion și apoi ianuarie-februarie am de susținut concerte în diasporă. Cam acestea sunt planurile mele din viitorul apropiat”, a mărturisit cântăreața.

