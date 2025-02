Potrivit postărilor din mediul online, familia lui Adrian Minune a fost plecată în această perioadă în Statele Unite ale Americii, acolo unde a cântat în mai multe orașe, pentru comunitățile de români.

Printre cei care și-au făcut auzită vocea peste ocean s-au aflat și Karmen și Adrian junior, însă amândoi se pare că au avut unele probleme după ce au ajuns în SUA.

Au avut probleme în toate orașele

Karmen Minune a precizat, pe pagina ei de Instagram, că în New York nu a putut să iasă din camera de hotel, deoarece a făcut toxiinfecție alimentară.

„În fiecare oraș am pățit câte ceva. Am ajuns în New York și n-am văzut decât camera de hotel și restaurantul. I love toxiinfecția alimentară”, a spus Karmen pe celebra rețea de socializare.

Înainte de a ajunge la New York, familia lui Adrian Minune s-a aflat în Chicago, acolo unde Adrian junior a avut probleme de sănătate.

„Din păcate, dragilor, ne pare rău pentru incidentul apărut. Mezinul nostru a avut o cădere de calciu și nimic altceva. Din cauza stresului, a oboselii și a emoțiilor. Analizele sunt mai mult ca perfecte. A trebuit să stăm o zi în spital, să facem toate analizele, care au ieșit foarte bine. Încă o dată vreau să mulțumesc, românilor din Chicago, pentru sprijinul acordat și pentru înțelegere”, a fost mesajul pe care familia lui Adrian Minune l-a postat în mediul online.

