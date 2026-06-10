Kate Middleton s-a întâlnit cu fostul iubit la o nuntă regală. Ținuta prințesei de Wales, în centrul unei controverse

Kate Middleton și Prințul William au participat la nunta lui Peter Phillips, nepotul Regelui Charles, însă un detaliu a atras imediat atenția presei britanice. Prințesa de Wales s-a reîntâlnit cu Rupert Finch, fostul său iubit din perioada facultății. În plus, ținuta purtată de Kate la eveniment a generat numeroase comentarii și dezbateri legate de eticheta vestimentară la nunți.

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Kate Middleton, revedere neașteptată la nunta lui Peter Phillips

Familia regală britanică s-a reunit pe 6 iunie la nunta lui Peter Phillips și Harriet Sperling, desfășurată la All Saints Church din Kemble, în regiunea Cotswolds din Gloucestershire. Printre invitați s-au numărat Kate Middleton și prințul William, dar și o persoană importantă din trecutul prințesei de Wales.

Este vorba despre Rupert Finch, fostul iubit al lui Kate din perioada studenției la Universitatea St. Andrews din Scoția. Acesta a fost prezent la ceremonie alături de soția sa, Lady Natasha Rufus Isaacs.

Povestea de dragoste dintre Kate Middleton și Rupert Finch

Înainte de relația cu prințul William, Kate Middleton a avut o scurtă relație cu Rupert Finch. Cei doi s-au cunoscut la Universitatea St. Andrews, unde Kate era în primul an de studii, iar Rupert era student în ultimul an.

Relația lor a fost suficient de cunoscută încât să fie inclusă și în ultimul sezon al serialului „The Crown”. Totuși, povestea nu a durat, iar după despărțire, Kate l-a cunoscut pe prințul William, care studia la aceeași universitate.

Potrivit presei britanice, cei doi au rămas în relații bune de-a lungul anilor. Rupert Finch s-a numărat chiar printre invitații la nunta regală a lui William și Kate din 2011. De altfel, acesta nu a fost singurul fost partener prezent la ceremonia regală. La eveniment au participat și Willem Marx, fostul iubit al lui Kate, precum și câteva dintre fostele iubite ale prințului William.

Soția lui Rupert Finch poartă unul dintre brandurile preferate ale lui Kate Middleton

Lady Natasha Rufus Isaacs, soția lui Rupert Finch, a atras și ea atenția la nunta lui Peter Phillips. Aceasta a purtat o rochie bleu deschis creată de Beulah London, brand pe care chiar ea l-a fondat. Interesant este faptul că și Kate Middleton deține mai multe piese vestimentare semnate de acest brand și a purtat una dintre creații la un meci de polo la care a participat prințul William în 2023.

În trecut, Natasha a declarat pentru revista Hello!: „Este întotdeauna o bucurie să o văd pe ducesă purtând creații Beulah. Este o ambasadoare extraordinară a brandurilor britanice, iar acest lucru este mai important ca oricând în acest moment”.

Cum a început relația dintre Kate Middleton și prințul William

Deși astăzi formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri regale din lume, Kate Middleton și prințul William au fost mai întâi prieteni.

În interviul acordat după logodna lor, în 2010, William a povestit: „Am fost mai întâi prieteni timp de peste un an, iar apoi lucrurile au evoluat de la sine. Am început să petrecem tot mai mult timp împreună, am râs mult, ne-am distrat și ne-am dat seama că avem aceleași interese și că ne simțeam foarte bine unul în compania celuilalt”.

Kate și-a amintit cu umor primele momente petrecute împreună: „Cred că m-am înroșit complet când te-am întâlnit și am plecat repede de acolo, fiind foarte timidă. De fapt, William nu a fost prezent o bună perioadă la început; nu a participat la Săptămâna Bobocilor, așa că ne-a luat ceva timp să ajungem să ne cunoaștem. Totuși, am devenit foarte buni prieteni încă din primele luni”.

La rândul său, William a mărturisit: „Când am cunoscut-o pe Kate, am știut că este ceva foarte special la ea. Am simțit că există acolo ceva ce aș fi vrut să descopăr mai bine. Dar am rămas prieteni o perioadă, iar acesta a fost un fundament foarte bun”.

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