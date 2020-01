De Livia Lixandru,

Kinga a plecat în America pentru a pune bazele studiului KAPO – Sănătate pe ghete, prin care va ajuta americanii să se însănătoșească prin exerciții Kangoo Jumps.

Dincolo de întâlnirile de business, vedeta a avut parte de zile de relaxare, în care s-a bucurat de vremea caldă, de plajă, și a vizitat cele mai atractive parcuri de distracții din Florida.

„Florida este superbă în orice loc. Am ajuns mai întâi în Miami, unde am stat câteva zile și am avut câteva întâlniri pentru a lansa și acolo studiul KAPO – Sănătate pe Ghete. Vrem să ajutăm și persoanele din America să se însănătoșească prin Kangoo Jumps, așa cum am procedat anul trecut în Oradea și în alte orașe din România.

După aceea, am colindat zona și am ajuns în câteva zone extrem de frumoase.

Am mers în Orlando la Disneyland, apoi în alte parcuri de distracții splendide, am ajuns la Clearwaters unde sunt cele mai frumoase plaje din regiune, cu apă ca de cristal și plaje cu nisip fin.

Am avut un an plin de proiecte, iar oboseala s-a acumulat, așa că am alocat și câteva zile de odihnă, în care am stat la plajă.

Nu am uitat de sport, așa că am ieșit în fiecare dimineață la alergat cu ghetele Kangoo Jumps în picioare. Le am cu mine oriunde merg și fac zi de zi mișcare, ori alergat ori sesiuni clasice de Kangoo Jumps, pentru a arde caloriile și a menține corpul tonifiat”, declară Kinga Sebestyen.

