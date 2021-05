Kira Hagi a vrut să se mute definitiv în America. Motivul pentru care a revenit în țară

Kira și Ianis Hagi au fost invitați în emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3. Copiii regelui fotbalului românesc au făcut dezvăluiri despre viața profesională, dar și cea de familie.

Kira Hagi a impresionat cu povestea ei, cu parcursul pe care l-a avut în carieră până acum. La doar 14 ani aceasta visa să se mute definitiv în America, să nu mai revină în România. Își dorea să cunoască toate tainele cinematografiei acolo.

„Părinții au fost mentori și pentru mine prin felul lor de a fi și prin faptul că s-au dedicat meseriei. Acest lucru a fost foarte important pentru mine.

Eu am vrut să plec în America de la 14 ani și am avut visul acesta, să trăiesc visul american. Da, eu nu voiam să mă întorc.

Îmi doream foarte mult să lucrez în lumea filmului, în cinematografie, și desigur industria cinematografică în America este imensă. Lucrul acesta m-a motivat, că doresc cu adevărat să lucrez în America.”, a spus tânăra actriță în direct la Antena 3.

Kira Hagi a ajuns în America, a făcut studiile acolo, dar și-a dorit să revină în România. Actrița a dus dorul familiei, pentru tata, mama și fratele s-a întors acasă.

„Odată ce am ajuns acolo am realizat că nu îmi doresc să trăiesc visul american, ci visul meu. Și am realizat că nu pot sta departe de țara mea, de familia mea, de cultura mea. Dorul este un cuvânt intraductibil de care l-am simțit acolo, în America.”, a completat ea.

Cum și-au ales Kira și Ianis Hagi carierele

Cei doi au mai povestit în cadrul interviului cum şi-au ales carierele. Gheorghe Hagi le-a pus întrebarea cu carnețelul în mână.

„Avem discuţii cu tata de fiecare dată, dar atunci a fost mai serios. S-a aşezat la masă, a venit cu carneţelul”, a spus Kira. „Mereu notează”, a completat şi Ianis.

„El s-a uitat la amândoi şi a zis: În ce investesc? Vreau să vă ştiu viitorul!. Eu am spus fotbal şi am plecat imediat. (…) Nu cred că a avut niciun dubiu, dar trebuia să îmi pună întrebarea ca să nu vin eu peste câţiva ani să-i spun: Nu m-ai întrebat!”, a continuat Ianis Hagi.

„Eu i-am spus: te rog, dă-mi două săptămâni de răgaz. (…) I-am spus apoi că vreau să fiu actriţă. A fost surprins, dar fericit”, a adăugat Kira Hagi.

