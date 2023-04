Însărcinată cu al treilea copil, Larisa Drăgulescu se mândrește cu sarcina, chiar dacă are mici neplăceri. „Vom avea un băiețel și suntem foarte bucuroși. Sunt însărcinată în patru luni și jumătate. Am patru luni și jumătate de sarcină, dar am burtica mare. Arată ca și cum aș fi însărcinată în vreo șase luni”, a mărturisit ea.

Larisa Drăgulescu: „Obosesc și foarte repede, mă simt mare și grea și nici nu am voie să fac efort“

Și a continuat: „Fac injecții anticoagulante în burtică. Mi le fac singură, deși la început mă dureau. Acum m-am obișnuit, nu-mi mai este teamă. Va trebui să fac aceste injecții încă o lună și jumătate după naștere. Îmi este din ce în ce mai greu.

Noaptea îmi este cel mai greu, mă ridic din pat greu și nu prea mai pot să dorm. Nu am avut prea multe grețuri sau amețeli, doar câteva vărsături. Obosesc și foarte repede, mă simt mare și grea și nici nu am voie să fac efort“.

În privința activității sale pe platforma destinată adulților, Larisa Drăgulescu a dezvăluit că ea continuă să distribuie poze și clipuri video. De pe Onlyfans câștigă cei mai mulți bani. „Eu activez în continuare pe Onlyfans, sunt câștiguri foarte mari și nu am de ce să renunț. Plus că este foarte ușor să fac câteva poze și videouri și să-mi intre banii.

De aici am și cele mai multe venituri. Am în continuare și salonul de înfrumusețare, și imobilele închiriate, dar tot din platforma pentru adulți câștig cel mai mult, chiar mai bine decât înainte”, a mai spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

„M-am pregătit de dinainte de a rămâne însărcinată și am o arhivă cu fotografii pentru abonații mei, ca în cazul în care nu mă simt bine să am ce posta, dar oamenii vor să mă vadă cu burtică. Cererea este și mai mare acum decât înainte. Am rămas surprinsă să văd că oamenii sunt mai curioși acum să mă vadă cu burtică”, a adăugat Larisa.

Ce spune iubitul Larisei Drăgulescu despre activitatea ei pe Onlyfans

Până acum, Larisa Drăgulescu nu i-a dezvăluit identitatea iubitului, însă a mărturisit că acesta o susține în activitatea ei și că are o relație bună cu copiii ei din căsnicia cu Marian Drăgulescu. „Iubitul meu înțelege ceea ce fac. El are jobul lui în IT, eu pe al meu, dar nu intrăm în detalii. Prefer să fiu discretă în privința lui. Nu îl cheamă tot Marian (râde). Se înțelege foarte bine și cu copiii mei.

L-au acceptat foarte repede în familie. Am simțit o apropiere între ei, ca și cum s-ar fi cunoscut de mult. Copiii mei vor ce este mai bine pentru mine și au văzut că eu sunt fericită alături de el, așa că și ei sunt fericiți. Fata mea este majoră, băiatul mai are puțin și devine și el major, sunt mari, nu mai am probleme cu ei”, a mai dezvăluit pentru Fanatik Larisa Drăgulescu, care nu va naște natural al treilea copil.

„Voi face cezariană. Dacă la primii copii am ales să nasc natural, acum nu pot să nasc decât cu cezariană. Eu nu am decât intervenția de implant mamar și îmi este teamă de operație.

Sper să mă recuperez repede. Medicul mi-a recomandat să nu alăptez, să opresc din prima zi alăptarea, din cauza implantului. Va trebui să-mi schimb implantul pentru că îl am de 12 ani și va trebui schimbat. Cine știe când o să am voie”, a încheiat ea.

