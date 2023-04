În ediția trecută, cel de-al patrulea competitor la amuleta de aseară a fost Chef Marian Cernat, coordonatorul bucătăriei „Chefi la cuțite”, el fiind și câștigătorul ales de Mirela Retegan, după o întrecere la care provocarea a fost pregătirea unui meniu pentru copii. Astfel, o amuletă râvnită de toți cei trei chefi a ajuns în seif. Avantajul ei face cu atât mai valoros seiful: „Concurenții echipelor adverse vor găti cu o singură mână timp de 30 de minute”.

Competiția continuă în seara aceasta, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu concurând cu un chef ce are un renume de temut: Henrik Sebok a fost, de-a lungul sezoanelor show-ului culinar, un degustător extrem de critic al preparatelor celor 3 chefi. Acum va trăi și el emoțiile degustării de partea cealaltă a baricadei, așteptând verdictul invitatului la degustare, Liviu Vârciu.

Și Lino Golden participă la „Chefi la cuțite”

În arena preselecțiilor acțiunea va fi la fel de intensă, printre competitorii dornici să-i cucerească pe chefi numărându-se artiștii Lino Golden și Aza, dar și campioanele olimpice Diana Bulimar și Larisa Iordache, care vin la show-ul culinar pentru a le pregăti chef-ilor un preparat sănătos, potrivit pentru meniul unui sportiv de performanță.

Un alt moment memorabil este vizita unui artist cofetar de renume mondial: Tuba Geçkil vine din Turcia și este cea care a inițiat conceptul de torturi hiperrealiste în lume, câștigând numeroase premii importante în domeniu.

De ce Larisa Iordache și Diana Bulimar nu și-au vorbit 3 ani

Larisa Iordache și Diana Bulimar, care au participat și la „America Express”, sunt foarte apropiate, însă relația lor de prietenie a fost presărată și cu momente tensionate. S-au împrietenit în anul 2007, atunci când Larisa a ajuns la Onești. În toți acești ani de prietenie, cele două au avut și perioadă în care nu și-au vorbit.

Gimnastele au fost certate timp de 3 ani, iar Larisa Iordache a oferit detalii despre această perioadă într-un interviu pentru OK! Magazine. „Ca-n orice relaţie. Am stat trei ani în care nu prea am vorbit. Când ne întâlneam, vorbeam, evident. Întâi de toate, ştim că trebuie să fim mature şi să comunicăm, chiar dacă avem o problemă. Dar nici nu suntem genul care să vorbim zilnic, să ne dăm raportul.”

În emisiunea de la Antena 1, America Express, cele două se strigau „Gogo”, poreclă pe care o folosesc încă din urmă cu 20 de ani. „Prin 2012, când ne-am întors de la Olimpiada de la Londra, am avut două săptămâni libere, după o perioadă de şase luni în care ne-am antrenat continuu – pentru că, în anul acela, pentru noi n-au existat decât Europenele şi Olimpiada.

Şi, în vacanţa cu familia, am exagerat un pic cu mâncarea şi ne-am întors cu multe kilograme în plus, de toţi antrenorii ne spuneau că arătăm ca două gogoşi. Şi au început să ne strige Gogo şi-așa am rămas amândouă cu porecla asta”, a povestit Diana Bulimar.

