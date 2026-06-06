Potrivit acesteia, acest pas este prima fază a unei politici de reglementare a valului de forță de muncă străină. Purtătoarea de cuvânt a explicat că, începând din 5 iunie, guvernul va modifica decretul care permitea companiilor să recruteze lucrători din Filipine, Georgia și Armenia în baza unei proceduri simplificate, potrivit Reuters.

În același timp, lucrătorii străini aflați deja în Ungaria vor putea solicita prelungirea permiselor lor. Datele oficiale arată că lucrătorii străini reprezintă aproximativ 2% din totalul angajaților țării, deși anumite sectoare – serviciile și industria prelucrătoare – depind de aceștia.

Decretul modifică procesul de recrutare a forței de muncă prin intermediul agențiilor de recrutare, în baza unei proceduri simplificate din Filipine, Georgia și Armenia, începând de vineri.

Lucrătorii temporari care se află deja în țară vor putea solicita prelungirea șederii lor, în timp ce cererile depuse anterior vor fi procesate;

Guvernul consideră aceste măsuri ca fiind primul pas către implementarea unei reforme pe termen lung a migrației forței de muncă. Anterior, partidul prim-ministrului maghiar, Peter Magyar, a declarat că eliberarea vizelor de muncă cetățenilor din țările din afara UE va fi întreruptă începând cu iunie.

Unii dintre cei mai mari investitori străini din Ungaria au avertizat că o oprire completă a afluxului de lucrători străini ar putea afecta operațiunile companiilor și economia în general. Analiștii notează că aceste schimbări ar putea avea un impact asupra dinamicii ocupării forței de muncă și a climatului investițional, dar guvernul subliniază că aceasta este doar prima fază a reformelor menite să pună bazele pentru pași suplimentari în reglementarea politicii de imigrație și a dezvoltării economiei.

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