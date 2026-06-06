Cât dai pe un kilogram de cireșe sau căpșuni în Piața Matache

Evenimentul desfășurat în Piața Matache din sectorul 1 își așteaptă vizitatorii până duminică, 7 iunie, între orele 9:00 și 20:00. Organizatorii au pregătit un decor tematic, dar și spații de relaxare. În timp ce părinții fac cumpărături, copiii pot participa la ateliere creative și activități interactive special organizate pentru ei.

Un kilogram de căpșuni costă între 15 și 20 de lei, iar unul de cireșe, între 15 și 30 de lei.

„Copiii pot descoperi activități creative într-un cadru prietenos, iar părinții pot socializa și pot face cumpărături de produse alimentare tradiționale din Piața Matache, iar din exterior, pot achiziționa cireșe, cu prețuri cuprinse între 15 și 30 de lei și căpșuni pe alese, cu prețuri cuprinse între 15 și 20 de lei”, a precizat, pe Facebook, Primăria Sectorului 1.

În plus, pentru a extinde oferta de produse autohtone, autoritățile au deschis și o piață volantă la intersecția străzii Mureș cu Calea Griviței, care funcționează după același program ca și festivalul.

Primele reacții: prețuri prea mari și clienți dezamăgiți

În ciuda eforturilor de organizare, prima zi a evenimentului a adus critici aspre pe rețelele sociale din partea locuitorilor din sectorul 1. Oamenii s-au arătat nemulțumiți în special de prețul cireșelor, care ajunge și la 30 de lei kilogramul, dar și de atitudinea unor comercianți.

„Aceiași producători pe care îi găsiți la toate târgurile. Când mai au timp să și producă? Cam scumpe cireșele la 30 de lei. Ce taxe plătesc la astfel de târguri, de sunt nevoiți să vândă la prețurile astea?”, a întrebat retoric o persoană, în comentarii, la postarea Primăriei Sectorului 1.

„Nu mergeți, este pierdere de timp! Vânzătorii sunt aroganți, îți pun cireșe și căpșuni fleșcăite, toți fac pe deștepții”, a reclamat un alt cumpărător în comentarii.

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