Anul acesta a venit cu o noutate, pentru că mezina familiei, Aida, urmează să împlinească 1 an. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au sărbătorit și tăierea moțului Aidei.

„Mă bucur că am păstrat obiceiul de a aniversa fetele împreună, toate născute vara. Anul acesta a fost şi mai special: Aida implineste luna viitoare un an şi am marcat şi tăierea moţului alături de naşi, familie şi prieteni dragi, chiar şi veniţi de departe.

Aceste momente contează enorm, mai ales după pierderea părinţilor – prezenţa şi căldura celor dragi dau şi mai mult sens fiecărei clipe. (…) Petrecerea a fost ca un vis al unei nopţi de vara şi sunt recunoscătoare că am reuşit să adunăm laolaltă suflete frumoase şi pline de iubire. La mulți ani, Rita, Vera, Lara şi Aida!

“Ziua surorilor” e plină de sens, împlinire şi iubire pură. Ce mare binecuvântare sunteti voi – bogăţia şi sufletul vieţii noastre!

Vă iubim şi vă dorim o copilărie luminată şi plină de zâmbete! ”, a scris Laura Cosoi, pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi a vorbit recent și despre cum își împarte sarcinile în fiecare zi. „Dimineața ne trezim, în general Rita, Vera, Lara și Aida, le spălăm, le pregătim, le îmbrăcăm. Sunt eu și Cosmin. Unul pregătește fetele, celălalt pregătește masa, mănâncă o gustare, un toast, nu cine știe ce dimineața, dar trebuie să aibă proteină, în special ou. (…) Apoi Cosmin le duce la școala, grădiniță, creșă.(…)

Am pe cineva la mine care mă ajută să fac curat, de la ora 8:30 până la ora 16:00, ceea ce e extrem de important. Am acest ajutor zilnic, nu fac eu toate lucrurile astea. (…) Eu rămân acasă, pregătesc până la ora 10:00 chestii pe care le am de făcut în casă, dar dacă sunt obosită mă bag în pat și mai dorm două ore”, a spus Laura Cosoi.

