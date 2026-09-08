Laura Cosoi a plecat la mare la o lună după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a publicat imagini în costum de baie, după botezul fiicei sale, Nina.

Laura Cosoi și-a făcut bagajele și a plecat câteva zile la mare, la scurt timp după botezul fiicei sale, Nina. Actrița a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare într-un costum de baie întreg, negru.

Laura Cosoi, în costum de baie la o lună după naștere

Laura Cosoi a ales să petreacă câteva zile la mare, la aproximativ o lună după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Plecarea a avut loc după botezul fiicei sale, Nina. Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din escapada de la malul mării. În fotografii, Laura Cosoi apare într-un costum de baie întreg, de culoare neagră.

În urmă cu o lună, Laura Cosoi a adus pe lume cel de-al cincilea copil. De atunci, actrița a publicat mai multe momente din viața de familie, iar cele mai recente imagini au fost realizate în timpul scurtei vacanțe la mare.

Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru cele cinci fiice ale sale

Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ce a adus-o pe lume pe Nina, cel de-al cincilea copil al familiei, actrița a publicat pe rețelele de socializare un mesaj dedicat fiicelor ale sale. Alături de imagini surprinse în diferite momente din viața familiei, Laura Cosoi a vorbit despre relația dintre surori și despre legătura care, spune ea, s-a format încă din prima clipă în care s-au întâlnit.

Actrița a rememorat momentul în care surorile s-au văzut pentru prima dată, chiar la maternitate, considerând că acolo a început o relație care le va însoți întreaga viață. „Cam așa a început povestea lor, cu prima întâlnire la maternitate”, a transmis Laura Cosoi în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Fotografiile postate surprind momente de tandrețe și apropiere între cele cinci fetițe, care apar împreună în diferite ipostaze.

Rita, Vera, Lara, Aida și Nina vor crește împreună

În mesajul său, Laura Cosoi vorbește despre drumul pe care cele cinci surori îl vor parcurge împreună și despre legătura care se va consolida odată cu trecerea anilor.