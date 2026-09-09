Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale începe miercuri, 9 septembrie 2026, la ora 13.30, la Curtea de Apel București (CAB), potrivit News.ro. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv, în 6 august, contestațiile care blocau până acum judecarea pe fond.

Dosarul Horațiu Potra – Călin Georgescu: decizii definitive privind măsurile preventive

Horațiu Potra, prins în Dubai în septembrie 2025 și adus în România în 20 noiembrie 2025, a fost plasat inițial în arest preventiv. În 17 iunie 2026, Înalta Curte a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Ulterior, la 3 septembrie, aceeași instanță a admis contestația lui Potra, înlocuind arestul la domiciliu cu controlul judiciar. În schimb, fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost plasați sub control judiciar încă din fazele inițiale ale anchetei.

Într-un alt caz, la 3 aprilie 2026, Călin Georgescu a obținut ridicarea definitivă a controlului judiciar, după ce Tribunalul București i-a admis contestația. Aceasta a venit la mai bine de un an de la instituirea măsurii preventive, inițial decisă de Judecătoria Sectorului 1.

Percheziții în dosarul acțiunilor împotriva ordinii constituționale: arsenal de arme descoperit la Horațiu Potra

Dosarul este rezultatul unei investigații complexe, care include 47 de percheziții desfășurate între 26 și 27 februarie 2025, în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj. Potrivit News.ro, în casa lui Horațiu Potra, anchetatorii au descoperit un seif cu teancuri de dolari și un arsenal de arme nedeclarate. «Îmi asum nerespectarea regimului armelor și munițiilor», a declarat Potra, refuzând alte comentarii.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliția a efectuat controale în localitățile Balotești, Săftica, Mănești, Cornești și în București. Au fost confiscate arme albe, bastoane telescopice, pistoale, materiale pirotehnice și alte obiecte periculoase. Procurorii susțin că acestea puteau provoca explozii puternice și puneau în pericol siguranța națională.

Călin Georgescu și Horațiu Potra, judecați pentru amenințarea ordinii constituționale

Horațiu Potra, Călin Georgescu și ceilalți 20 de inculpați sunt acuzați că au încercat să destabilizeze România. Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Georgescu este acuzat de complicitate la astfel de acțiuni și comunicarea de informații false, în formă continuată.