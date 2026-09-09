Profesorul Șerban Costa, plecat din România în 1974 și ajuns șef al Clinicii Universitare de Obstetrică-Ginecologie din Magdeburg, susține că rezultatul alegerilor de duminică din Saxonia-Anhalt, câștigate de AfD, este un motiv de îngrijorare. Medicul avertizează că promisiunea AfD de a-i alunga pe străini din land ar lovi direct în spitale, unde 15-20% dintre medici sunt imigranți. Profesorul Costa mai spune că „la firul ierbii” atacurile de pe stradă împotriva străinilor se fac deja resimțite, iar AfD este un partid extremist care nu are corespondent în România.

„Este un rezultat care ne îngrijorează pe foarte mulți oameni”

Șerban Costa a plecat din România în 1974, a studiat Medicina în Germania și s-a specializat în tratarea cancerului la sân. De 52 de ani este stabilit în Germania, iar în ultimii ani a făcut naveta pe ruta România-Germania pentru a opera la Timișoara și Oradea. Acum este profesor pensionat, dar timp de 17 ani a condus Clinica Universitară de Obstetrică-Ginecologie din Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, unde AfD a obținut duminică un scor răsunător.

Șerban Costa, medic român care trăiește în landul Saxonia-Anhalt Libertatea

Contactat de Libertatea după ziua votului, profesorul a ținut să precizeze din start că nu vorbește ca analist politic. „Este un rezultat care ne îngrijorează pe foarte mulți oameni. Eu, nefiind analist politic, vă pot spune doar care este impresia unui om care se interesează de politică, dar, să zic așa, sunt un om obișnuit”, a declarat profesorul Costa.

„Nu poate fi comparat cu niciun partid din România”

Medicul a ținut să facă și o corecție cu privire la comparațiile care circulă în România, unde AfD este pus alături de partide locale.

„Partidul acesta, AfD, este un partid de extremă dreaptă. Am citit multe comentarii, și în ziare, și pe internetul românesc, în care este cumva comparat cu partide din România. Nu poate fi comparat cu niciun partid din România, pentru că are elemente naziste și aceste elemente naziste sunt destul de vocale, să zic așa, și sunt chiar dominante”, a afirmat Șerban Costa.

Profesorul a dat și un exemplu care îl afectează în mod personal: unul dintre ideologii partidului s-a născut la Timișoara.

„Este un concetățean de-al nostru, un domn care este născut în Timișoara și care, după o carieră extraordinară, a studiat islamul, a studiat filozofia, trăiește în Germania de mic copil și este de origine germană, dar pur și simplu a devenit un adept al teoriilor conspiraționiste, este pro-rus și are tendințe de teorii naziste”, a mai spus medicul.

„Vă spun sincer, pe mine mă deranjează și mi-e un pic rușine, pentru că, chiar dacă este de origine germană, este unul, să zic așa, de-al nostru”, a mai adăugat medicul româno-german.

„Nu toți cei care au ales acest partid sunt naziști”

Șerban Costa subliniază că nu toți cei care au votat AfD trebuie puși aceeași oală cu nucleul dur al partidului.

„Nu toți cei care au ales acest partid sunt naziști. Asta este foarte clar. Pentru foarte mulți, nu știu câți, dar pentru foarte mulți, acest vot este un vot de protest împotriva partidelor din așa-zisul establishment”, a explicat profesorul.

În opinia lui Șerban Costa, valul de nemulțumire vine din faptul că partidele tradiționale s-au ocupat de teme marginale în loc să se ocupe de majoritate.

„Probabil că au accentuat (n.r. - partidele tradiționale) tot felul de aspecte marginale în loc să se ocupe de majoritatea populației. Și eu cred că asta este esența acestui rezultat. Se discută în toate partidele de minorități, chiar mini-minorități, în loc să se discute despre ceea ce este important pentru majoritate”, a mai afirmat Costa.

Avertismentul doctorului Costa: o cincime din spitale, în pericol

Profesorul stabilit în Germania în urmă cu peste 50 de ani vede un risc foarte concret în programul populist al partidului, care promite să îi alunge pe străini din land.

„Ca medic vă spun asta: e foarte probabil să îndeplinească ce și-au propus. Vor, de exemplu, să dea afară toți străinii din landul Saxonia-Anhalt. Între acești străini, între 15 și 20% din toți medicii sunt străini, migranți fără cetățenie germană sau încetățeniți. În cazul în care aceștia decid să plece din land, discutăm de închiderea unei cincimi din spitalele din acest Bundesland”, avertizează Șerban Costa.

Medicii care ar pleca nu ar avea nicio problemă să își găsească de lucru în altă parte, spune profesorul, pentru că peste tot în Germania este nevoie de ei.

„În toate landurile din Germania medicii sunt căutați, și mai ales personalul mediu. Deci, dacă cineva decide că părăsește Bundeslandul acesta, va fi primit cu brațele deschise oriunde. Este un risc foarte mare pe care îl văd, pentru că nu poți închide 20% din spitale și să spui că sperăm că o să vină medici nemți care o să lucreze acolo”, a mai explicat profesorul Costa.

„Sunt mult mai extremiști decât toate celelalte partide de extremă dreaptă din Europa ”

Întrebat dacă AfD ar putea urma traseul Giorgiei Meloni, catalogată inițial drept neofascistă și dovedită ulterior mult mai moderată în decizii, profesorul este sceptic.

„În programul acestui partid, ei sunt mult mai extremiști decât toate celelalte partide de extremă dreaptă din Europa, motiv pentru care ei în Parlamentul European sunt izolați. Nimeni nu dorește să colaboreze cu ei. Din pornire și prin programul lor nu cred că îi putem compara neapărat cu Meloni”, spune Costa, care a admis, totuși, că nu știe cât din programul politic al AfD va fi pus în practică.

Cât privește politica împotriva străinilor, medicul precizează că discursul AfD nu îi vizează doar pe cei fără acte.

„În discursul politicienilor din AfD, ei se referă la toți străinii, nu doar la cei care sunt ilegali aici. Ilegalii, bineînțeles, constituie o problemă mare pentru populație și ăsta este unul din punctele importante. Și celelalte partide tot promit că vor trimite ilegalii înapoi în țările lor, dar practic nu se întâmplă nimic. Se promite că vor fi trimiși sute de mii de oameni și anual sunt trimiși câteva sute. Este o discrepanță enormă”, a declarat profesorul.

Termenul folosit de AfD este „remigrare”, o noțiune pe care Costa o consideră periculos de vagă: „Asta poate însemna tot sau nimic. Rămâne să așteptăm să vedem ce vor încerca și ce vor putea face”.

„Sunt atacați pe stradă, sunt înjurați, sunt atacați în tramvaie”

Pe stradă, în Magdeburg, curentul se simte deja. Profesorul povestește ce aude de la pacienți și colegi și ce a văzut cu ochii lui.

„Dacă vorbești cu oameni care sunt, să zic așa, mai bruneți decât noi și pe care îi recunoști din fizionomie că sunt străini sau sunt născuți într-o altă țară, aceștia ne spun foarte des că sunt atacați pe stradă, sunt înjurați, sunt atacați în tramvaie, în autobuze”, a povestit profesorul Costa.

„Eu am văzut cu ochii mei odată niște copii care se jucau pe stradă și au venit câțiva germani din ăștia rași în cap, care au început să îi amenințe și să îi înjure și să le spună să meargă acasă, că n-au ce să caute în Germania. Amenințări, brutalități există și asta se resimte la firul ierbii. Eu nu știu câți dintre acești străini vor rămâne în land”, a mai adăugat doctorul Costa.

„Bulgărele de zăpadă” care ar putea ajunge la nivel național

Profesorul român din Germania consideră că, în urma rezultatului obținut de AfD în Saxonia-Anhalt, ar putea fi înregistrate rezultate similare și în alte două landuri din estul Germaniei în care vor fi organizate alegeri în perioada următoare.

„Este foarte probabil că, cel puțin în estul Germaniei, vom avea alegeri similare. Toate statisticile spun același lucru, că și acolo AfD va fi probabil partidul cu cele mai multe voturi. În ce măsură vor reuși și acolo să preia conducerea landurilor, asta nu se poate spune deocamdată”, a declarat Costa.

Liderii partidului mizează pe un efect de contagiune, explică profesorul: „Politicienii partidului au speranța că acest rezultat va declanșa cumva un bulgăre de zăpadă care merge în jos și care va deveni tot mai mare, așa se vorbește în Germania”. Răspunsul, crede el, depinde de celelalte partide: „În niciun caz nu ajunge să fii împotriva AfD și în rest să nu faci mare lucru”.

Întrebat dacă el însuși, cetățean german născut în România, s-ar putea simți în pericol, profesorul răspunde fără ezitare.