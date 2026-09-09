540 de locuri de parcare, amenajate în Sectorul 1 București: lista străzilor

Primăria Sectorului 1 a anunțat amenajarea a 570 de noi locuri de parcare pe mai multe străzi din București. Autoritatea locală spune că intervențiile au fost realizate în limita spațiului disponibil pe domeniul public.

Aproape 600 de noi locuri de parcare au fost trasate, săptămâna trecută, în zona Sectorului 1 din Capitală. Potrivit administrației locale, noile spații au fost amenajate în condițiile în care suprafața disponibilă pentru astfel de intervenții este limitată de configurația existentă a domeniului public, relatează portalul de știri Buletin de București.

Străzile din Sectorul 1 pe care au fost amenajate noile locuri de parcare

Cele 570 de locuri de parcare au fost trasate pe șapte străzi din Sectorul 1. Distribuția anunțată de autoritatea locală este următoarea:

Strada Duetului – 105 locuri de parcare;

– 105 locuri de parcare; Strada Palisandrului – 90 de locuri;

– 90 de locuri; Strada Mitropolit Varlaam – 79 de locuri;

– 79 de locuri; Strada Durău – 93 de locuri;

– 93 de locuri; Strada Miercani – 97 de locuri;

– 97 de locuri; Strada Mitropolit Andrei Șaguna – 87 de locuri;

– 87 de locuri; Străzile Nuvelei și Bârlogeni – 19 locuri de parcare.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 precizează că amenajarea noilor locuri de parcare a fost făcută în limita suprafețelor disponibile pentru intervenții asupra domeniului public.

Autoritatea locală arată că posibilitățile de extindere a parcărilor sunt condiționate de configurația actuală a străzilor și a spațiilor publice din Sectorul 1.

Cum vrea Primăria Sectorului 1 să modifice tarifele pentru parcările publice

Primăria Sectorului 1 pregătește o serie de modificări privind costurile de utilizare a domeniului public. Un nou proiect de hotărâre, inițiat de primarul George Tuță, propune introducerea unor tarife actualizate pentru parcările publice, piețele agroalimentare și alte spații administrate de Consiliul Local. Printre cele mai importante noutăți se numără extinderea orarului pentru abonamentele de parcare destinate rezidenților, precum și introducerea unui abonament special adresat exclusiv personalului din administrația locală.

Conform documentului citat de Buletin de București, proiectul creează o categorie nouă de abonament anual, destinată funcționarilor din aparatul de specialitate al primăriei, angajaților din instituțiile publice subordonate și celor din cadrul societăților la care sectorul 1 este acționar sau asociat. Acest abonament de zi le va permite angajaților să parcheze pe locurile publice cu acces controlat în schimbul unei taxe de 500 de lei pe an.

În paralel, administrația dorește să modifice programul de valabilitate al abonamentelor de seară și noapte pentru parcările cu acces controlat.