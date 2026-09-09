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Mașinile diesel Euro 5 nu mai au voie să circule de la 1 octombrie 2026 în anumite orașe din Italia. Care sunt excepțiile

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Trafic aglomerat pe un bulevard urban mărginit de copaci, cu numeroase mașini și scutere oprite sau deplasându-se în coloană lângă un semafor și indicatoare rutiere.
Începând cu 1 octombrie 2026, mai multe regiuni din Italia vor introduce restricții pentru autoturismele diesel Euro 5. Sursa foto: Shutterstock
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Mașinile diesel Euro 5 vor avea interdicții de circulație în mai multe regiuni din nordul Italiei începând cu 1 octombrie 2026. Lombardia a confirmat deja măsura pentru patru mari orașe, în timp ce Veneto și Emilia-Romagna încearcă să adopte soluții alternative. Piemontul a evitat deja aplicarea interdicției printr-un plan regional de reducere a emisiilor.

Cuprins:

Restricțiile vizează mașinile diesel Euro 5 în regiunile din bazinul Padului

Măsura face parte din legislația italiană privind calitatea aerului în bazinul Padului, una dintre cele mai poluate zone din Europa. Interdicția era programată inițial pentru 1 octombrie 2025, însă a fost amânată cu un an prin Legea nr. 105/2025. Regulile se aplică cu prioritate localităților cu peste 100.000 de locuitori, care dispun de transport public și unde au fost depășite limitele pentru particulele PM10 sau dioxidul de azot.

Nu toate regiunile vor aplica însă aceleași restricții, deoarece legislația permite adoptarea unor măsuri alternative, dacă acestea asigură o reducere echivalentă a emisiilor.

Ce vehicule sunt afectate de interdicție

Restricțiile privesc în principal autoturismele diesel Euro 5, dar în funcție de deciziile fiecărei regiuni pot fi incluse și vehiculele comerciale din categoriile N1, N2 și N3.

Majoritatea mașinilor diesel Euro 5 au fost înmatriculate între 2011 și 2015, însă criteriul decisiv este clasa de emisii înscrisă în certificatul de înmatriculare.

Autoritățile italiene recomandă verificarea clasei de poluare în documentele vehiculului sau pe portalul oficial al automobilistului.

Regiunea Lombardia confirmă interdicția în patru mari orașe

Lombardia este regiunea cu cele mai clare reguli.

Începând cu 1 octombrie 2026, autoturismele diesel Euro 5 nu vor mai putea circula în zonele urbane din Milano, Brescia, Monza și Bergamo. Restricția se aplică de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, între 07:30 și 19:30. Spre deosebire de celelalte regiuni, în Lombardia interdicția va fi valabilă pe tot parcursul anului.

Calendarul este unul etapizat:

  • 1 octombrie 2026 - Autoturisme diesel Euro 5.
  • 1 octombrie 2027 - Vehicule din categoriile M2, N1 și N2.
  • 1 octombrie 2028 - Vehicule din categoriile M3 și N3.

Emilia-Romagna poate aplica interdicția în nouă orașe

În Emilia-Romagna, legea regională prevede restricții între 1 octombrie 2026 și 31 martie 2027. Programul propus este luni–vineri, între orele 08:30 și 18:30.

Orașele care pot intra sub incidența măsurii sunt:

  • Bologna
  • Parma
  • Modena
  • Reggio Emilia
  • Ferrara
  • Ravenna
  • Rimini
  • Forlì
  • Piacenza

Administrațiile locale pot evita aplicarea interdicției dacă adoptă măsuri compensatorii aprobate de autoritățile regionale și demonstrează că acestea reduc emisiile în aceeași măsură. Sunt exceptate de la restricții și vehiculele Euro 5 alimentate exclusiv sau parțial cu combustibili alternativi recunoscuți de legislația italiană.

Veneto încearcă să amâne interdicția până în 2027

Și regiunea Veneto încearcă să evite blocarea circulației pentru iarna 2026–2027.

Guvernul regional a aprobat un proiect de lege care prevede amânarea restricțiilor până la 1 octombrie 2027, însă documentul trebuie aprobat definitiv de Consiliul Regional.

Printre măsurile analizate se numără transformarea motoarelor diesel Euro 5 în sisteme Dual Fuel (motorină și gaz natural) și extinderea muncii de la distanță pentru angajații instituțiilor publice în zilele cu alertă ridicată de poluare cu PM10. Potrivit autorităților regionale, aproximativ 150.000 de vehicule ar fi afectate dacă interdicția ar intra în vigoare.

Piemontul a renunțat la interdicție și a ales alte măsuri

Piemontul este prima regiune care a evitat oficial blocarea dieselurilor Euro 5.

Autoritățile au modificat Planul regional pentru calitatea aerului și au înlocuit interdicția cu un pachet de măsuri de reducere a emisiilor, validate de Agenția Regională pentru Protecția Mediului (ARPA). Astfel, aproximativ 307.000 de vehicule, în special din zona metropolitană Torino și Novara, nu vor fi supuse restricțiilor.

Planul include un buget de 14 milioane de euro pentru stimularea utilizării biocombustibililor diesel de origine regenerabilă, contribuții anuale între 50 și 100 de euro prin carduri de carburant, măsuri pentru fluidizarea traficului, investiții în mobilitatea cu bicicleta, programe de reînnoire a flotelor companiilor și reducerea emisiilor provenite din sistemele de încălzire.

Sistemul MoVe-In permite circulația în Lombardia în limita unui număr de kilometri

Proprietarii vehiculelor diesel Euro 5 afectați de restricțiile din Lombardia pot adera la programul MoVe-In.

Acest sistem înlocuiește interdicția bazată pe zile și intervale orare cu un plafon anual de kilometri care pot fi parcurși în zonele supuse restricțiilor. Kilometrii sunt monitorizați printr-un dispozitiv electronic instalat pe vehicul.

Autoritățile precizează însă că înscrierea în MoVe-In nu oferă automat acces în zonele cu trafic limitat (ZTL) administrate de municipalități, unde continuă să se aplice regulile locale.

Ce trebuie să știe șoferii români care merg în nordul Italiei

Pentru românii care circulă cu mașini diesel Euro 5 în Italia, situația diferă în funcție de regiune. De la 1 octombrie 2026:

  • Lombardia - Interdicție confirmată în Milano, Brescia, Monza și Bergamo, de luni până vineri, între 07:30 și 19:30
  • Emilia-Romagna - Restricții prevăzute între 1 octombrie 2026 și 31 martie 2027, dar orașele pot adopta măsuri alternative
  • Veneto - Regiunea încearcă să amâne interdicția până în 2027, în funcție de aprobarea unor măsuri compensatorii
  • Piemont - Interdicția a fost înlocuită cu un plan regional de reducere a emisiilor, astfel că blocajul nu va fi aplicat.

În practică, din 1 octombrie 2026, singura interdicție deja confirmată și aplicabilă este cea din Lombardia, în timp ce în Veneto și Emilia-Romagna deciziile finale depind de adoptarea unor măsuri alternative de reducere a poluării.

Cum afectează sănătatea poluarea atmosferică

Dureri infernale de cap, reacţii alergice, senzaţii de greaţă şi iritaţii ale pielii. Acestea sunt doar câteva dintre simptomele unei boli necunoscute, de care suferă cei mai mulţi dintre locuitorii marilor oraşe. Sunt semne ale poluării, iar efectele ei asupra organismului nostru nu trebuie neglijate. În timp, substanţele toxice eliberate în atmosferă declanşează afecţiuni grave care trebuie depistate cât mai repede pentru a mai putea fi tratate eficient.

Duce la căderea părului

Bărbaţii care locuiesc în zone poluate sunt predispuşi calviţiei, arată studiile de specialitate. Toxinele prezente în aer pot stopa creşterea părului prin blocarea mecanismelor care produc keratina, proteina din care este compus firul capilar.

Provoacă insomnii și declanşează crize de astm

Aerul irespirabil îi împiedică pe mulţi să adoarmă, deşi organismul le cere odihnă. Insuficienţa somnului slăbeşte sistemul imunitar şi îl face vulnerabil în faţa viruşilor, precum cei gripali. Aerul contaminat declanşează crize violente de astm, simptomele incluzând tuse, sufocări şi respiraţie dificilă.

Creşte riscul maladiilor cardiace

Prezenţa noxelor în aerul respirat duce la apariţia aterosclerozei şi creşte riscul de accident cerebral. Sunt în pericol şi bolnavii cu angine, cu aritmii sau cu insuficienţă cardiacă, ale căror probleme de sănătate sunt agravate de poluare. Poluarea a subţiat stratul de ozon, care ne protejează în mod normal de ultraviolete. Aceste raze sunt nocive pentru piele - o usucă şi îi modifică culoarea, duc la pierderea elasticităţii şi provoacă îmbătrânire prematură, ba chiar pot declanşa apariţia tumorilor cutanate.

Scade fertilitatea

Factorii de mediu pot afecta fertilitatea masculină. La femei, o echipă de specialişti de la Universitatea Sao Paulo a stabilit că gazele de eşapament conduc la apariţia unor probleme de dezvoltare a fătului şi dublează riscul de pierdere a sarcinii. De asemenea, substanţele toxice din aer provoacă formarea trombozei venoase - cheaguri de sânge în venele picioarelor. Persoanele care locuiesc în oraşe cu multe maşini sunt de două ori mai predispuse acestei afecţiuni.

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Tags: Stiri Italia poluare
Comentarii (1)
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    andreeanx 09.09.2026, 10:23

    Da de unde...nu mai pot ei de poluare...e interesul de a vinde masini electrice &quot;nepoluante&quot;.

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