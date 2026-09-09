Sezonul ciupercilor este în plină desfășurare, iar acestea sunt vedetele multor preparate culinare de toamnă. Încărcate cu vitamine, proteine și fibre, ciupercile sunt o alegere excelentă pentru o dietă sănătoasă, având un conținut redus de calorii și grăsimi.

Greșelile făcute atunci când gătim ciupercile

Există însă câteva greșeli comune pe care mulți le fac atunci când gătesc ciuperci, iar evitarea acestora poate face diferența între o masă banală și una delicioasă.

Alegerea greșită a ciupercilor

Multe persoane optează pentru ciuperci conservate, însă acestea sunt departe de a oferi aceleași beneficii ca cele proaspete. „Ciupercile din conservă pierd o mare parte din nutrienți. Diferența se simte și în gust”, avertizează Blick, publicație a trustului Ringier. De aceea, este recomandat să alegeți întotdeauna ciuperci proaspete pentru rețetele dumneavoastră.

Depozitarea incorectă

Odată cumpărate, ciupercile trebuie păstrate corespunzător. Frigiderul este cel mai bun loc pentru ele, dar aveți grijă să nu le închideți într-un recipient etanș. Ciupercile au nevoie de aer pentru a rămâne proaspete și pot fi păstrate astfel aproximativ trei zile.

Spălarea necorespunzătoare

Deși multe tipuri de ciuperci pot fi clătite rapid, champignoanele nu ar trebui spălate sub jet de apă. Acest proces le poate face să își piardă aroma caracteristică și o parte din nutrienți. „Cel mai bine este să le curățați cu un prosop de hârtie sau, dacă este necesar, să folosiți câteva picături de apă pentru a îndepărta murdăria”.

Utilizarea excesivă de grăsimi

Un alt aspect important este metoda de gătire. „Adesea ne întrebăm dacă să prăjim ciupercile în unt sau ulei. Surprinzător, răspunsul este: niciuna dintre variante!”.

Prăjirea fără grăsime, cu amestecare constantă, oferă o textură crocantă și păstrează numărul de calorii la un nivel scăzut. Dacă adăugați ceapă, folosiți o cantitate mică de ulei de măsline sau unt.

Temperatura de gătire

Dimensiunea tigăii și temperatura sunt esențiale pentru a păstra aroma ciupercilor. Alegeți o tigaie mare, astfel încât acestea să nu se îngrămădească și gătiți-le la foc mic pentru a menține nutrienții.

„Focul mare poate intensifica aroma, dar în același timp distruge substanțele nutritive importante”. Timpul optim de gătire este de 5-10 minute, în funcție de mărimea ciupercilor.

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