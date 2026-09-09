„Burlacii: Foc în Paradis”: Cine sunt concurenții, care sunt regulile și premiul pus în joc la show-ul de dating de la PRO TV

„Burlacii: Foc în Paradis” începe în curând, la PRO TV și pe VOYO. În prima ediție, 13 concurenți intră în competiția pentru dragoste, însă relațiile se pot schimba de la un episod la altul, odată cu apariția unor noi participanți și eliminările.

Când începe Burlacii: Foc în Paradis și unde a fost filmat show-ul

Emisiunea „Burlacii: Foc în paradis” începe pe 14 septembrie 2026, de la ora 23.00, la PRO TV și pe VOYO. Noul reality show a fost filmat în Turcia, într-un decor însorit, unde participanții își vor testa compatibilitatea, sentimentele și limitele în încercarea de a-și găsi sufletul pereche.

Care sunt regulile şi formatul emisiunii Burlacii: Foc în paradis. Ce este Ceremonia Trandafirilor

VOYO și PRO TV continuă să investească în formate internaționale de succes și anunță achiziția reality show-ului Burlacii: Foc în Paradis (titlul original: Bachelor in Paradise), un format internațional de succes, difuzat în mai multe teritorii importante, printre care SUA, Australia, Canada, Germania și Suedia. Locațiile din Turcia pentru noul reality show de la PRO TV, „Burlacii: Foc în Paradis”, combină o vilă de lux/resort pe plajă pentru concurenți și o locuință exclusivistă în Istanbul pentru prezentatoare.

Cu un mix de concurenți carismatici - fețe noi, dar și participanți deja cunoscuți publicului larg, „Burlacii: Foc în Paradis” promite o combinație explozivă de atracție, conexiuni neașteptate, rivalități și povești de dragoste care se schimbă de la o zi la alta. Totul se desfășoară într-un decor exotic, spectaculos, unde atmosfera de vacanță ascunde tensiuni reale, emoții puternice și confruntări imposibil de ignorat. În acest paradis al tentațiilor, fiecare nouă apariție poate schimba complet dinamica relațiilor, iar fiecare episod aduce surprize care ridică miza emoțională.

Spre deosebire de formatele clasice de dating, Burlacii: Foc în Paradis propune un ecosistem relațional aflat într-o continuă transformare, unde iubirea nu urmează un traseu predictibil. Relațiile se formează și se destramă spontan, noii concurenți schimbă constant echilibrul grupului, iar autenticitatea reacțiilor și vulnerabilitatea participanților transformă fiecare moment într-un spectacol real, cu impact atât pe ecran, cât și în conversațiile din social media.

Pentru a rămâne în joc, concurenții trebuie să formeze conexiuni autentice și să primească un trandafir în cadrul ceremoniei trandafirului, momentul-cheie al fiecărei etape. Trandafirul înseamnă șansa de a merge mai departe în competiție, în timp ce lipsa lui înseamnă sfârșitul aventurii și întoarcerea acasă. Fiecare ceremonie aduce tensiune și răsturnări de situație, iar seducția, strategia, manipularea și confruntările devin parte din joc. Cuplurile se formează și se destramă rapid, sentimentele sunt puse constant la încercare, iar concurenții trebuie să decidă dacă își urmează inima sau joacă strategic pentru a rămâne în competiție. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar fiecare alegere poate schimba complet cursul poveștii.

Cine sunt participanţii la Burlacii: Foc în Paradis

Laurențiu Suciu

Laurențiu Suciu Libertatea

Laurențiu Suciu, 28 de ani, multiplu campion de bodybuilding și fitness și antrenor personal, știe deja cum este să trăiești iubirea în fața camerelor. A participat în trecut la o altă emisiune de dating. Acum, după o experiență care i-a arătat atât partea frumoasă, cât și dificultățile unei relații, Laurențiu spune că își dorește o persoană autentică, cu care să poată construi liniște, stabilitate și echilibru. Pentru el, disciplina și competiția fac parte din viață, sportul fiind o constantă de peste două decenii.

Eda Csoregi

Eda Csoregi Libertatea

Eda Csoregi, 28 de ani, profesoară de matematică și antreprenoare, vine cu un CV greu de rezumat. A absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din Cluj-Napoca, a fost atletă și a cochetat cu modellingul. În iubire, are deja o poveste care atrage atenția: a fost cerută în căsătorie în Bali și a mai primit o cerere în trecut, în ambele situații după aproximativ două luni de relație. Acum spune că s-a maturizat și că nu mai vrea să fie privită doar prin prisma aspectului fizic.

Petruța Anghel

Petruța Anghel Libertatea

Petruța Anghel, 26 de ani, este spontană, sociabilă și pregătită să transforme experiența într-o aventură. Își dorește un bărbat înalt și brunet, dar spune că, dincolo de aspect, empatia, romantismul și atenția contează cel mai mult. Pentru ea, însă, lucrurile pot deveni rapid interesante: mesajul pe care îl are pentru competiție este simplu și foarte clar: „Dacă mă îndrăgostesc, e rău.” Iar pentru celelalte fete, are o altă declarație care spune multe despre spiritul ei competitiv: „ Fetelor, daca am pus ochii pe ceva, e al meu”.

Andreea Eremia

Andreea Eremia Libertatea

Pentru Andreea Eremia, 24 de ani, asistent medical generalist, această experiență reprezintă un teritoriu complet nou. Nu a mai fost niciodată într-o emisiune TV și spune că vrea să se distreze, să câștige mai multă încredere în ea și să descopere dacă i se potrivește acest tip de experiență. Se vede căsătorită și cu copii în jurul vârstei de 30 de ani, iar Burlacii: Foc în Paradis poate fi pentru ea ocazia de a ieși din zona de confort și de a vedea ce se întâmplă atunci când își lasă emoțiile să conducă.

Robert Stancu

Robert Stancu Libertatea

Robert Stancu, 29 de ani, manager al unei agenții imobiliare, revine într-o lume pe care o cunoaște deja, după participarea lui într-o altă emisiune matrimonială. Acum spune că își dorește mai multă libertate pentru a cunoaște persoanele care îi atrag atenția. Robert se descrie ca fiind vulcanic, spontan și direct și recunoaște că impulsivitatea este unul dintre defectele sale. În relații spune că își dorește stabilitate și încredere, dar trecutul său îi oferă, fără îndoială, suficient material pentru o nouă etapă plină de provocări.

Karim Chaker

Karim Chaker Libertatea

Printre cei care intră în această aventură se află Karim Chaker, în vârstă de 23 de ani, spontan, extrovertit și fără prea multe inhibiții. Fost sportiv de performanță, Karim a practicat baschet timp de 12 ani și spune despre el că este ambițios, empatic și vulcanic. Nu a mai participat până acum la alte emisiuni și vine în Burlacii: Foc în Paradis pentru a ieși din zona de confort, pentru a cunoaște oameni noi și, bineînțeles, pentru experiență. Are însă și o viziune destul de clară asupra viitorului: spune că s-ar putea vedea căsătorit și cu copii chiar și mâine.

Tina Ulmeanu

Tina Ulmeanu Libertatea

Tina Ulmeanu, 31 de ani, content creator, vine cu o carismă, energie și personalitate care nu pare făcută pentru jumătăți de măsură. Se descrie ca fiind empatică, dar recunoaște că este „rea de gură” și că nu are foarte multă răbdare. După o relație de trei ani pe care o descrie ca fiind toxică, Tina spune că este pregătită să dea tot ce are mai bun și să trăiască experiența la maximum. Pentru ea, nu există un partener perfect: există omul alături de care te simți cel mai bine.

Cristina Ionașcu

Cristina Ionașcu Libertatea

La 26 de ani, Cristina Ionașcu, hostess și model, intră în competiție fără să-și fi setat un scenariu dinainte. „Mă las dusă unde mă duce viața” este, în esență, filosofia ei pentru această experiență. A venit pentru experiență și expunere, iar dacă se va îndrăgosti, spune că ar fi „un bonus extraordinar”. Cristina își dorește un bărbat amuzant, respectuos, inteligent, atent la el și cu o situație financiară bună.

Nicoleta Balint

Nicoleta Balint Libertatea

Nicoleta Balint, 29 de ani, lucrează în marketing și intră în competiție cu o declarație care spune multe despre felul ei de a fi: „Nu am venit să fiu comparată, am venit să fiu remarcată.” Competitivă, directă și sigură pe propriile standarde, Nicoleta spune că își dorește un bărbat care să o facă să râdă, să o respecte și să îi ofere siguranță emoțională. Este deschisă la iubire, dar nu pare dispusă să accepte orice pentru ea.

Robert Jărcălău

Robert Jărcălău Libertatea

Robert Jărcălău, 25 de ani, este antreprenor și vine cu o poveste de familie aparte. Este jumătate român și jumătate chinez: mama sa este chinezoaică, iar tatăl român. Deși nu vorbește fluent limba chineză, tânărul spune că păstrează o legătură cu originile familiei sale și se consideră mai mult român decât chinez. În iubire, vine după o relație de șase ani și jumătate, începută când avea doar 16 ani. Este singur de aproximativ doi ani și spune că a venit la casting din curiozitate, pentru a vedea dacă se poate lega ceva interesant din această experiență.

Bogdan Mocanu

Bogdan Mocanu Libertatea

Bogdan Mocanu, 28 de ani, artist, model, practicant de bodybuilding și tattoo artist, spune că ar putea fi „psihologul emisiunii”. Este atent la mecanismele din spatele relațiilor și recunoaște că se consideră manipulator. Pentru el, competiția nu înseamnă doar cine place pe cine, ci și cine reușește să înțeleagă mai bine oamenii din jur. Bogdan vine însă și cu o latură sensibilă și spune că a fost marcat de o relație în care a iubit și a suferit.

Constanția Cornitel

Constanția Cornitel Libertatea

Constanția Cornitel, 24 de ani, masterandă la Arte Plastice, este una dintre personalitățile care nu par dispuse să se piardă în mulțime. Directă, competitivă și sociabilă, ea este, de regulă, entertainerul grupului și spune că are suficientă încredere în propriile alegeri încât să nu caute validare din exterior. A mai participat în trecut în alte emisiuni TV și vine acum la Burlacii: Foc în Paradis pentru a cunoaște oameni noi și, mai ales, pentru a vedea dacă poate găsi un bărbat care să treacă de filtrele ei.

Călin Alexandru Șerban

Călin Alexandru Șerban Libertatea

La 31 de ani, Călin Alexandru Șerban, antrenor de fitness și kinetoterapeut, este unul dintre concurenții care pășesc pentru prima dată într-o astfel de experiență. Vine după o relație de 11 ani, încheiată în urmă cu aproximativ un an și patru luni, și spune că nu și-a făcut un plan pentru emisiune. Vrea să se distreze, să cunoască oameni noi și, dacă lucrurile se așează în direcția potrivită, să-și găsească persoana potrivită. Se descrie ca fiind sincer și capabil să se descurce în orice situație, dar recunoaște și un defect: uneori „vorbește gura fără el”.

Care este premiul reality-show-ului Burlacii: Foc în Paradis

Spre deosebire de formatele clasice de dating, „Burlacii: Foc în Paradis” este și o competiție, iar la final miza este un premiu de 50.000 de Euro.

Cine prezintă „Burlacii: Foc în Paradis”

În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul. Despre această nouă etapă profesională, Adelina Pestrițu spune: „Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile”.

Dincolo de cariera sa din televiziune, Adelina Pestrițu este una dintre cele mai influente personalități din mediul digital din România, reușind să construiască în jurul său o comunitate online de milioane de urmăritori. Prin autenticitate, consecvență și o comunicare apropiată de public, ea a creat de-a lungul anilor un adevărat fenomen în social media, transformându-și platformele într-un spațiu în care generează constant conversații si inspirație. „Pentru mine, această aventură înseamnă și o schimbare importantă pe plan personal. Mă voi muta pentru o perioada în Turcia împreună cu familia mea, iar faptul că îi voi avea alături face ca această experiență să fie și mai frumoasă. Voi continua să împărtășesc tot ce trăiesc cu comunitatea mea online și sunt convinsă că vor simți energia acestui proiect. Vă promit un singur lucru: Burlacii: Foc în Paradis este un show pe care nu trebuie să îl ratați”, a continuat Adelina.

Când se difuzează la TV Burlacii: Foc în Paradis. Cum poate fi urmărit show-ul online

Reality show-ul Burlacii: Foc în Paradis va putea fi urmărit patru zile pe săptămână, de luni până joi, atât la PRO TV, cât și pe VOYO. Primul episod este disponibil din 14 septembrie, la ora 23:00. Show-ul va fi difuzat luni de la ora 23:00, marți și miercuri de la 23:30, joi de la ora 22:30.