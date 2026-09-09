Programul vizitei lui Călin Georgescu în județul Vaslui, din data de 5 septembrie, a fost publicat pe contul oficial de TikTok al fostului candidat la Președinție. De acolo, a fost preluat și distribuit pe rețelele de socializare de simpatizanții lui Georgescu. Informațiile despre vizită au fost publicate în presa locală și centrală.

Printre punctele de pe traseul oaspetelui era trecută și firma Marcomovas SRL, al cărei obiect de activitate e fabricarea mobilei. Ion Marcu, acționarul majoritar al societății, a anunțat public că nu e de acord cu vizita. Și că nu l-a invitat pe Călin Georgescu la el în fabrică. „Am zis pe aici nu trece!”, spune Marcu și arată spre aleea cu boltă de trandafiri și tufe de nalbă de la intrarea în clădirea unde e și biroul lui.

Halele albastre din marginea orașului

Marcomovas și încă o societate în care Marcu este acționar își desfășoară activitatea la o adresă din marginea orașului, într-un cartier de case, în spatele cărora se întinde câmpul. Sunt câteva hale albastre și un magazin de prezentare. „Plătim impozit aici ca și cum am fi în centrul Vasluiului”, răspunde el, când îl întrebăm despre eventuale facilități oferite de autoritățile locale.

Programul vizitei lui Călin Georgescu în Vaslui Libertatea

Într-un colț al unui atelier, un dulăpior lăcuit, cu ornamente și balamalele un pic lăsate, pare din alt film. „Ăsta nu îl vând nimănui. A fost în casa părinților mei”.

Înainte de 1989, Vasluiul avea una dintre cele mai mari fabrici de mobilă din țară. Cu câteva mii de angajați și cu producție exportată, aproape în totalitate, în Franța. „Lucram numai în masiv, ce lucruri frumoase ieșeau, mobilă care te ține o viață”, își amintește Marcu.

Movas SA, cum i s-a spus după Revoluție, a rezistat până în 2004. Un an mai târziu, cu foști angajați de la fabrica în ruină, Ion Marcu a început propria afacere cu mobilă.

Lupta cu „chinezăriile” de pe piața de mobilă

„Asta e pasiunea mea, sufletul meu. N-am avut concediu, nu știu ce e aia concediu. N-am plecat nicăieri. Acuma îmi pare rău, să știți. Mi-am pierdut soția, în 2020. Și, chiar dacă aș pleca undeva, în concediu, n-ar fi același lucru dacă aș fi mers cu ea”. Marcu, 75 de ani, spune că încă nu s-a obișnuit să intre seara într-o casă goală. Are o fiică, un ginere și trei nepoți.

Afacerea nu e pe roze. Canapelele și șifonierele produse de el se vând cu efort și zdruncin, mărturisește Marcu, pentru că marii retaileri de mobilier preferă „chinezăriile”. Alaiul cu steaguri dacice și boxe care-l însoțește pe Călin Georgescu ar fi fost la fel de oportun ca o fanfară sub ferestrele unui spital.

„De vizita asta am aflat de pe Facebook. Nu știu cum a apărut firma mea acolo, bănuiesc ceva, ceva, dar nu știu sigur. Eu n-am fost de acord cu chestiunea asta, știu că umblă cu autocarele după el... România nu este în campanie electorală. Eu nu fac politică. Oamenii trebuie lăsați în pace, fiecare să își vadă de treaba lui. Vine campania electorală, facem cu toții... mai puțin noi. Noi suntem unitate de producție”, spune Marcu.

„Am făcut politică. În nici un caz n-a fost așa”

Înainte de 1989, Ion Marcu a participat la plenarele Comitetului Central al PCR, la București. O activitate care presupunea călătorie cu trenul și cazare în cămine studențești, „nu ca acum, când li se decontează chirii, hoteluri, mașină, șofer și atâtea altele”.

„Am făcut politică și știu cum este, dar în nici un caz n-a fost așa. Nu greșește Georgescu, greșesc cei de sus. Un cetățean cu dosar penal, un cetățean care este în cale de judecată să umble prin țară cu oameni de peste tot, aduși cu autobuze, pentru campanie electorală - nu-i corect. Adică trebuie să se hotărască odată. Domnule, campania electorală începe astăzi și se termină mâine. Poimâine nu mai ai ce căuta tu, că ești Florin Georgescu sau nu știu cine”.

„Oamenii mei se ocupă de producție, nu de șărlătănii!”

Faptul că s-a exprimat public împotriva vizitei fostului candidat la Președinție i-a procurat lui Ion Marcu o popularitate de aceea care durează, la fel ca o răceală sezonieră, 7 zile, dacă o bagi în seamă, sau o săptămână, dacă nu îi dai atenție.

Ion Marcu Sursa foto: Eli Driu Libertatea

„Au apărut pe Facebook și pro, și contra. Niciuna nu mă interesează. Cine vrea cumpără mobilă de la mine. Lumea mă cunoaște. Sunt în domeniu de 40 de ani, deci nu mi-e frică de așa ceva. În schimb, tare e jignitor când vezi că un om de pe undeva de la Târgu Secuiesc transmite pe Facebook că el nu vine să cumpere marfă de la mine. Eu nu stau într-un asemenea cetățean, am suficiente magazine în țară, produc, vând, nu-mi fac probleme. Oamenii mei se ocupă de producție, nu de șărlătănii. Să fim clari”, le transmite antreprenorul vasluian criticilor săi din on-line.

Reacții a primit, și nu de felicitare, și din cercul său de cunoscuți. „M-au sunat oameni de care habar n-am avut că ei sunt cu Georgescu ăsta. Ei îs cu treaba lor, eu, cu treaba mea. Și cred că mi-am pierdut doi prieteni. N-am știut că ei sunt cu Georgescu. Poate să țină fiecare cu cine vrea, dar poziția nu mi-a plăcut. Și nu că i-am pierdut. Poate, încetul cu încetul, ei vin la mine, eu mă duc la ei. Dar acuma e cu euforia asta, Georgescu încolo, Georgescu încoace”.

„La vârsta mea, nu mai au ce să-mi deie ei, doar să ceară”

În Vaslui, 63.000 de locuitori, cu tot cu suburbiile, veștile circulă mai repede din om în om decât dintr-o bulă de Facebook în alta.

„Când am aflat de chestiunea asta, cu vizita, am sunat Vremea Nouă, ziarul, să întreb. Și îmi spune băiatul care e șef acolo, Lucian Timofticiuc, «domnu’ Marcu, noi am auzit, nu știm nimic. Dar ce, nu sunteți de acord?», «Nu». Apare imediat, îi mulțumesc pentru asta domnului Timofticiuc, «Șoc! Marcomovas nu acceptă vizita lui Călin Georgescu». Nu accept pentru că nu-i frumos așa. O vizită se organizează în alte condiții, cu alte criterii, cu tot ce pot să fac eu, ce pot să facă ei, ca să iasă un lucru serios. Așa, că «oi mai găsi un om de partea mea», nu mă interesează”.

Cine a pus numele Marcomovas acolo, în lista de obiective turistice a lui Călin Georgescu? „Bănuiesc. Este un admirator (n.red. - al lui Călin Georgescu) care e pe la Lipovăț (n.red. - comună din Vaslui) și unul care este președintele României Mari, Diaconu, nu știu cum, prin zonă (n.red. - Cătălin Diaconu, consilier județean din partea AUR). Nu am legături cu ei. Cred că au căutat o firmă din Vaslui, o firmă care, nu vreau să mă laud, dar zic eu că am niște rezultate și îmi văd de treaba mea. Asta-i viața”. Ion Marcu încheie explicația cu un ridicat din umeri.

„Acuma, ce-i drept, mulți umblă după mine să fac oleacă de politică. Nu mai fac, am făcut suficient. Stau liniștit, îmi văd de treabă, la vârsta mea, știți ce bine stau? Nu mă mai tentează politica, nu mai au ce să-mi deie ei, doar să ceară bani. De dat, să deie la alții, că sunt mulți oameni necăjiți”.

„Îmi pare rău că România-i despărțită”

Abonat la Libertatea de mulți ani, antreprenorul vasluian e la curent cu ce se petrece la București. Are așteptările și dezamăgirile lui de cetățean. Și își imaginează și unele soluții de ieșire din criza prelungită de la vârful statului.

„Îmi pare rău că România-i despărțită, e-n două. Îmi pare rău că stăm de atâtea luni fără guvern. Nu este posibil, trebuia cineva să spună stop. «Mai presus de mine, e țara. Pentru ea am jurat. Ei, hai să ne-adunăm, 6-7 câți suntem noi acolo, mâine, propun pentru guvern. Nu-l aprobați? Afară cu toții!». Facem alegeri anticipate sau ce-o să fie, aprobăm guvernul. Dar avem și noi un guvern serios. Tu să te duci să trădezi țara ta? Nu se poate. O fost scos Partidul Comunist în afara legii. Este corect și este bine. Dar tu să ții un partid care pe față este împotriva țării tale, să-l ții la guvernare? Nu se poate!”.

Prin trădare, Marcu înțelege pierderea milioanelor de euro din PNRR. „Asta-i viața. Trăim în România, România este unică, avem o istorie frumoasă, un teritoriu frumos, bogății multe, dar, din păcate, oameni care să ne conducă sunt puțini și slabi. Cei buni n-au voie să urce sus. Folosim o politică: ești mai deștept? Lovitura în cap, stai la subsol c-avem noi grijă. Tu asculți, noi hotărâm”.