Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, 9 septembrie, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu mai privește relația cu șeful statului cu același entuziasm ca în momentul în care a decis să-l susțină pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Dominic Fritz explică ruptura Nicușor Dan - USR

Referitor la relația dintre USR și președintele Nicușor Dan, Dominic Fritz a spus: „Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta și sper, în general, că vom putea să mobilizăm suficient de multe forțe pentru a ține România pe un drum și clar pro-european, dar și clar de anticorupție. Cele două lucruri sunt legate, nu sunt alternative din care ar trebui să alegem”.

Întrebat dacă îl va susține pe Nicușor Dan și la alegerile prezidențiale din 2030, Fritz a evitat un răspuns clar, însă a precizat că nu regretă că a întors armele anul trecut împotriva fostei șefe a USR, Elena Lasconi.

„Nu a fost o greșeală (n.red. - retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi) pentru că atunci opțiunile care erau pe masă au fost limitate. Noi am încercat luni de zile să convingem alegătorii noștri că Elena Lasconi este opțiunea mai bună și, după mai multe luni de campanie, am ajuns la concluzia că nu am reușit și că marea parte a electoratului a migrat spre Nicușor Dan. Și atunci, cu decizia să intre ori Crin Antonescu, ori Nicușor Dan în turul doi, știind că Elena Lasconi, din păcate, nu mai are nicio șansă, atunci am luat decizia dificilă de a-l susține pe Nicușor Dan. Și cred că atunci, în situația respectivă, a fost decizia corectă. Ce se va întâmpla în viitor va trebui să vedem, cred că este prea devreme pentru asta”.

Președintele USR l-a criticat însă pe șeful statului pentru atitudinea față de PSD și a susținut că „echidistanța” acestuia a fost văzută de partidul lui Sorin Grindeanu ca o încurajare.

„În viziunea lui, asta este o echidistanță pe care o are. Din punctul meu de vedere, există situații în care echidistanța înseamnă că, de fapt, susții implicit sau explicit o anumită parte a scenei politice și, evident, că există și momente în care mi-aș fi dorit ca președintele să exprime mai clar care este opțiunea lui și care este preferința lui pentru direcția țării”, a explicat Fritz pentru Cotidianul.

„Cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze au fost percepute din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte”, a completat Fritz.

Reamintim că Nicușor Dan și Dominic Fritz au avut o relație politică ce s-a consolidat în campania prezidențială din mai 2025, când USR l-a sprijinit pe fostul primar al Capitalei, deși partidul avea propria candidată, Elena Lasconi. În ultima perioadă, relația s-a mai răcit, în special după ce președintele a promulgat legea ANI prin care Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar în Timișoara.

Moșteanu și Fritz i-au cerut lui Lasconi anul trecut să se retragă din cursa pentru prezidențiale pentru Nicușor Dan

Reamintim că fosta președintă a USR din perioada 2024-2025 a fost trădată anul trecut de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu. Aceștia au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu o lună înaintea alegerilor din mai 2025 ca să îl susțină pe Nicușor Dan, deși Lasconi era candidata partidului.