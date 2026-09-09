Louis Hallopé, un francez din Bauné, în departamentul Maine-et-Loire, a împlinit 100 de ani pe 2 septembrie și continuă să ducă o viață activă. Merge zilnic pe bicicletă, face cumpărături cu mașina și spune, cu umor, că nu are nevoie de ochelari pentru că poate vedea „un iepure de la un kilometru”.

La 100 de ani locuiește singur și își conduce în continuare Mercedesul

Născut pe 2 septembrie 1926, Louis Hallopé trăiește în satul Bauné, din vestul Franței, unde locuiește în propria casă și își păstrează independența. Centenarul încă se ocupă de mici lucrări prin gospodărie și merge singur la cumpărături, conducându-și Mercedesul fără să poarte ochelari, relatează publicația Ouest France.

În ziua în care a fost întâlnit de jurnaliști, Louis era elegant îmbrăcat și nerăbdător să plece la petrecerea organizată de familie și prieteni pentru aniversarea celor 100 de ani.

„Nu în fiecare zi împlinești 100 de ani”, spune el cu zâmbetul pe buze.

Louis a fost toată viața un om activ. În trecut, parcurgea cu bicicleta până la 120 de kilometri pe săptămână. În ultimii ani și-a adaptat bicicleta pentru a putea continua să facă mișcare acasă: a fixat-o pe loc, a scos lanțul și pedalează zilnic. În fiecare zi face aproximativ 150 de rotații ale pedalelor, o rutină pe care o respectă cu regularitate.

Louis a avut doi copii și și-a pierdut soția în urmă cu trei ani. Își amintește cu umor cum s-au cunoscut, pe când era foarte tânăr și mergea să cumpere bovine în zona Champigné.

A întâlnit-o din nou la cursele de cai din Lion-d'Angers și a întrebat-o dacă are un iubit.

„Mi-a răspuns că își caută unul și m-a întrebat dacă o pot ajuta să-l găsească. I-am spus că da și că se află chiar lângă ea”. Un an mai târziu s-au căsătorit. Louis povestește că soția lui era mai educată decât el, a mers la școală până la 18 ani, a lucrat la oficiul de turism și a fost consilier local timp de 30 de ani. „Mă iubea foarte mult”, spune centenarul.

„Văd un iepure de la un kilometru distanță”

Chiar și acum, Louis continuă să se implice în proiecte prin gospodărie.

La sugestia soției sale, a vrut să construiască o verandă. Împreună cu un prieten a cumpărat un foișor de grădină din apropierea pădurii Longuenée, pe care l-au amenajat, iar Louis s-a ocupat personal să îl vopsească în albastru.

Întrebat de ce nu poartă ochelari, răspunsul vine imediat, în glumă: „Nu am nevoie de ei. Pot vedea un iepure de la un kilometru”. Apoi izbucnește în râs.