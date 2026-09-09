Oficialii care refuză să sărute drapelul, amendați cu până la 10.000 de lei. Proiect AUR, aproape de votul decisiv

Un proiect de lege inițiat de AUR pentru Ziua Drapelului propune amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care nu sărută tricolorul. Proiectul obligă televiziunile să dedice spațiu festivității, prevede ceremonii în școli și stabilește ce rugăciuni ar trebui să rostească preoții în timpul slujbelor.

Oficialii ar putea fi obligați să sărute drapelul și amendați cu până la 10.000 de lei dacă nu fac acest lucru

Cea mai dezbătută prevedere a proiectului se referă la protocolul ceremonialului public. Potrivit proiectului de lege depus de AUR și citat de G4media.ro, conducătorii autorităților publice centrale și locale prezenți la eveniment au obligația de a săruta pânza Drapelului Național după rostirea rugăciunii de binecuvântare de către preot.

Refuzul unui demnitar sau al unui oficial este încadrat ca o contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. Totodată, neparticiparea nejustificată a autorităților la manifestări ar putea fi încadrată la abuz în serviciu.

Proiectul de lege de la AUR are prevederi și pentru școlile din România

Proiectul extinde această obligație și în cadrul unităților de învățământ preuniversitar. Ceremonia de ridicare a tricolorului pe catarg devine obligatorie la începerea cursurilor în toate școlile din țară.

Directorul unității de învățământ, profesorul de religie sau preotul, precum și elevii desemnați să evoce momentul istoric sunt obligați la rândul lor să sărute drapelul.

Schimbările din proiectul AUR vizează și administrația publică locală

Schimbările vizează și administrațiile locale din întreaga țară. Potrivit proiectului de lege depus de AUR și citat de sursa precizată mai sus, consiliile locale din toate municipiile reședință de județ și Consiliul General al Municipiului București vor fi obligate ca, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii, să stabilească prin hotărâre un spațiu public dedicat, denumit Piața Tricolorului.

În acest loc va trebui instalat un catarg înalt de 30 de metri, pe care va fi arborat un drapel de mari dimensiuni. Primăriile care nu își îndeplinesc această obligație riscă amenzi administrative din partea statului de până la 30.000 de lei.

Nici domeniul audiovizualului nu este ocolit de noile reglementări. Toate televiziunile și posturile de radio private și publice vor fi obligate să aloce cel puțin 30 de minute din grila de programe pe parcursul zilei de 26 iunie pentru materiale dedicate istoriei și semnificației simbolurilor naționale.

Posturile media care nu respectă această cotă de emisie vor fi sancționate de Consiliul Național al Audiovizualului cu amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

Legea a primit avize negative din partea Guvernului și Comisiei de Învățământ

Legea a primit avize negative din partea Guvernului și Comisiei de Învățământ. Executivul consideră că proiectul este plin de suprapuneri legislative și neclarități. Totodată, Consiliul Economic și Social a semnalat că reglementările impun costuri disproporționate sectorului public și obligații nejustificate sectorului privat.

„Sancțiunile sunt excesive, iar prevederile privind școlile sunt dificil de aplicat, mai ales că 26 iunie este în vacanța de vară sau coincide cu examenul de Bacalaureat”, se arată într-o opinie transmisă de Consiliu.

Proiectul a fost semnat de 70 de deputați și senatori din AUR, PSD și PNL

Proiectul a fost inițiat în martie 2023 de Mircia Chelaru, parlamentar AUR, și a fost semnat de 70 de deputați și senatori din AUR, PSD și PNL. Potrivit expunerii de motive, legea urmărește să transforme Ziua Drapelului într-un ceremonial unic, care să implice mai mult societatea civilă.

„Exercițiul public de prezervare a valorilor simbolice identitare trebuie să fie o asumare trăită de societatea românească, nu doar o manifestare protocolară”, susțin inițiatorii.