Un bărbat nevăzător din Marea Britanie, care a condus 240 de kilometri pe autostradă, în stare avansată de ebrietate, după ce a consumat patru sticle de vin, a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Văzut în timp ce conducea haotic pe autostrada M6

Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, care nu deține permis de conducere, a fost oprit de poliție pe autostrada M6, în apropiere de Carlisle, în noaptea pe 29 iunie 2026, după ce a fost văzut conducând haotic autoturismul Vauxhall Meriva, relatează BBC.

Sincer, Hall le-a mărturisit polițiștilor că plecase cu mașina de acasă, din Huddersfield, după ce el și partenera lui au băut împreună 4 sticle de vin.

Bărbatul recunoscuse la o audiere anterioară mai multe acuzații, inclusiv cea de conducere periculoasă, iar marți a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pentru 18 luni.

De asemenea, el nu a negat că a condus sub influența alcoolului, că a condus fără permis și fără asigurare și că a luat o mașină fără consimțământul proprietarului.

Astfel, instanța a aflat că, în cursul nopții de 29 iunie, poliția a primit informații potrivit cărora pe M6, pe sensul de mers către nord, se afla un șofer aflat sub influența alcoolului și care era nevăzător.

„A urmărit luminile unui camion”

Hall a fost tras pe dreapta de un polițist după ce autoturismul Vauxhall a fost văzut șerpuind în apropierea intersecției 42.

Polițistul care l-a oprit pe Hall a simțit miros de alcool și, întrebat în legătură cu acest lucru bărbatul a spus că băuse vin împreună cu partenera sa.

Mai mult decât atât, Hall i-a spus polițistului că își pierduse vederea în urmă cu aproximativ doi ani, dar că putea zări anumite lumini. El a explicat că, în timp ce se afla pe autostradă, a urmărit luminile unui camion de mare tonaj.

Polițiștii au stabilit că Hall parcursese aproximativ 240 de kilometri și luase mașina partenerei sale fără permisiunea acesteia. Când a fost testat cu etilotestul pe marginea drumului, Hall a înregistrat o valoare de 50 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat.

Ulterior, la secția de poliție, testul a indicat 46 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat.

Limita legală pentru conducerea sub influența alcoolului în Anglia și Țara Galilor este de 35 de micrograme de alcool la 100 de mililitri de aer expirat.

Șoferul nevăzător le-a spus polițiștilor că intenționa să conducă până în Scoția și că voia să fugă de casa lui, de relație și de problemele financiare.

Suferise o cădere psihică

În fața instanței, avocata bărbatului, Adele Graham, a declarat că acesta nu mai fusese condamnat anterior și că suferise o cădere psihică înainte de a porni la drum.

Hall se simțise prins în propria casă și voia să se îndepărteze cât mai mult posibil de viața pe care o ducea acolo, a spus ea.

„Era o persoană aflată în criză, care a luat o decizie greșită în timp ce se afla în această stare de criză”, a declarat ea.