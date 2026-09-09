Un șofer care a ignorat un blocaj al poliției pe autostrada A25 din apropierea orașului Wels, Germania, și a condus cu 150 km/h spre un muncitor în construcții, a fost condamnat marți la cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor.

Pedeapsa minimă în acest caz ar fi în mod normal de zece ani, dar instanța a acordat o reducere excepțională a pedepsei.

Autostrada A25 a fost închisă în seara zilei de 9 februarie 2026 din cauza unor lucrări de marcare rutieră, provocând un ambuteiaj în trafic lung de câteva sute de metri, relatează Der Standard.

Potrivit parchetului, bărbatul german în vârstă de 30 de ani și-a croit drum printre mașinile care așteptau, ignorând închiderea drumului și luminile de avertizare LED, după care a intrat cu mașina în zona de construcții.

Acolo, ar fi condus cu 150 km/h către un muncitor care a reușit să se ferească în ultima secundă. Incidentul a declanșat o urmărire a poliției pe o distanță de 160 de kilometri, în timpul căreia suspectul ar fi condus cu viteze între 200 și 240 km/h și ar fi încercat în mod repetat să lovească mașinile agenților. Urmărirea ca-n filme s-a încheiat în momentul în care șoferul a rămas pe jante.

În fața instanței, inculpatul a pledat nevinovat pentru tentativă de omor, dar în rest a recunoscut în mare parte faptele. Cu toate acestea, juriul l-a găsit vinovat conform acuzațiilor – inclusiv tentativă de omor.