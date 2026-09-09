Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat miercuri organizarea unor alegeri parlamentare anticipate, programate pentru data de 25 octombrie. Decizia vine ca urmare a dizolvării Adunării Naționale a Republicii Serbia, aprobată în baza unei propuneri înaintate de Guvernul sârb.

O scenă politică foarte complicată în Serbia

„Cetățeni ai Serbiei, veți avea cu siguranță ocazia să alegeți mai multe opțiuni. Vă rog să alegeți într-un mod pașnic și demn. Este important să respectăm diferitele opinii politice, dreptul la libertatea de întrunire și libertatea de exprimare. Vă rog să cântăriți cu atenție cum și cui vă acordați încrederea. Sunt convins că veți alege calea cea bună în viitor și, pe cine veți alege, cu siguranță va primi felicitările mele”, a declarat Vučić.

În cadrul unui discurs televizat, Vučić a explicat motivele care au stat la baza acestei decizii. Conform președintelui sârb, ultimele luni au fost marcate de tensiuni politice atât pe plan intern, cât și pe scena internațională.

„Dragi cetățeni, anii precedenți au fost complet dificili, din punct de vedere al politicii externe, al politicii interne, al energiei, în general. Serbia a trecut printr-o perioadă dificilă. Ordinea mondială stabilită în 1945 a fost distrusă”, a spus Vučić.

De ce a dizolvat Aleksandar Vučić Parlamentul

Președintele a subliniat că guvernul actual a reușit să mențină „pacea și stabilitatea” în ciuda unor provocări semnificative. Totuși, el a recunoscut că scena politică internă a fost marcată de tensiuni și diviziuni puternice în ultimul an și jumătate.

„Ar fi greșit să tragem concluzia că a fost un conflict între partide politice exclusiv aici, în Serbia. Cu participarea puterilor străine, am avut revolte și o societate divizată aici”, a adăugat Vučić.

Potrivit liderului sârb, decizia de a organiza aceste alegeri are scopul de a stabili clar voința cetățenilor.

„De ce am luat eu decizia cu privire la alegeri? Am vorbit cu mulți oameni, fiecare a avut răspunsuri diferite. Ca președinte, am fost întotdeauna ghidat de interesele vitale ale Republicii Serbia și de interesele cetățenilor Serbiei. Erau necesare alegerile pentru noi acum? Dacă nu ar exista astfel de tensiuni, dacă nu ar exista dezacorduri și conflicte politice, cu siguranță nu ar fi necesare. Orice întârziere ar pune în pericol Expoziția și supraviețuirea democrației”, a explicat președintele Serbiei.

Vučić le-a transmis cetățenilor să își exprime opțiunile în mod pașnic și să respecte opiniile politice diferite, subliniind importanța libertății de exprimare și a democrației ca formă de guvernare.

„Democrația este cea mai bună formă de regim politic și sunt mândru de alegerile mele democratice”, a concluzionat el.