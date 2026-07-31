La scurt timp după ce a adus-o pe lume pe micuța Nina, Laura Cosoi a avut parte de o vizită extrem de emoționantă din partea celor mai bune prietene ale sale, Adela Popescu și Ada Condeescu.

Purtând o rochie albă cu imprimeu discret, actrița privește cu o blândețe către micuța pe care o ține la piept. Bebelușa, înfășată cu grijă într-o păturică albă și având o căciuliță pe cap, doarme liniștită în brațele mamei sale. Poza realizată de Adela Popescu este însoțită de un mesaj scurt, dar sugestiv, „Nina și mămica ei”, urmat de o inimioară.

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O a doua fotografie din salonul spitalului le arată pe cele trei actrițe îmbrățișate și vesele. Echipate cu halate albastre de protecție, specifice vizitelor la maternitate, Adela Popescu și Ada Condeescu au radiat de fericire alături de proaspăta mămică, marcând un moment special de prietenie și susținere sinceră.

Tradiția din familia Laurei Cosoi continuă cu micuța Nina

Conform TVmania, actrița a menținut tradiția prenumelor scurte, compuse din doar patru litere, exact cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte patru fiice ale sale și ale soțului ei, Cosmin Curticăpean.

Nou-născuta Nina se alătură astfel surorilor mai mari: Rita, născută pe 11 iunie 2018, Vera, venită pe lume pe 14 august 2020, Lara, născută pe 22 iunie 2022, și Aida, născută pe 29 iulie 2024. Pe lângă regula celor patru litere, toate cele cinci fete ale vedetei TV împărtășesc o altă coincidență fascinantă, fiind născute în în lunile de vară.

Laura Cosoi: „Pur și simplu nu mă satur să o privesc”

Laura Cosoi a născut ieri cea de-a cincea fetiță, iar vedeta a publicat prima imagine din materninate, cu micuța ei și a lui Cosmin Curticăpean. Cei doi au ales ca fetița, care a venit pe lume pe cale naturală, să se numească Nina.

„Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume. Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4.400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță. Pur si simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina! Suntem binecuvantati!”, a anunțat Laura Cosoi fericita veste legată de mărirea familiei.

Sursa foto: Instagram – Laura Cosoi/ Adela Popescu

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