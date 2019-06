Laura Dincă și Cristian Boureanu întârzie nunta: „Nu ne-am hotărât unde o facem și n-am ales nașii”

Fostul politician are intenții serioase cu mai tânăra lui iubită și i le-a mărturisit la scurt timp de când au devenit un cuplu. ”De patru ani vorbim de nuntă. Cred că am organizat nunta și am dezorganizat-o în fiecare colț al lumii. De fiecare dată când ne-am dorit sau am stabilit sau aveam în plan o idee, un vis, sau ceva, tot timpul au apărut alte probleme. Noi suntem două firi foarte spontane și relația noastră a fost foarte spontană, o să vedem, ce o să simțim facem”, ne-a lămurit Laura Dincă în ce stadiu se află planurile lor de nuntă.

Laura Dinc[ vrea nuntă pe plajă

Nu și-au găsit încă părinții spirituali

Problemele cu justiția ale lui Cristian Boureanu, dar și alte impedimente ivite de-a lungul timpului i-au împiedicat să devină o familie oficială. Momentan, lucrurile stagnează întrucât nu au găsit persoanele potrivite care să îndeplinească rolul de părinți spirituali și nici un loc bun pentru petrecere, care trebuie să fie unul deosebit, mai ales că fostul politician a mai fost căsătorit de două ori. ”Nu ne-am găsit încă nași. Toți prietenii pe care îi vrem ca nași ori nu sunt căsătoriți, ori sunt de altă religie, mai avem nevoie de nași. Și să decidem unde”, a declarat, pentru Libertatea, Laura Dincă.

Marea e preferata

O variantă care le surâde amândurora ar fi la malul mării. ”Nouă ne-ar plăcea undeva pe plajă, așa, chiar mi-ar plăcea să fac nunta în șlapi efectiv, sunt foarte relaxată”, ne-a spus viitoarea doamnă Boureanu.

Dacă nunta rămâne în cărți anul acesta sau își va găsi loc la anul este momentan un mister. ”Noi vrem anul acesta, dar nu ne-am organizat și mi-e că nu o să vină toată lumea și aici o să ne deranjeze. Nu toată lumea e așa spontană, multă lume își face deja vacanțe, proiecte, planuri, nu putem să anunțăm vedeți că asta este data noastră, ne-am hotărât cu o lună înainte, haideți! Să vedem, cred că o să vă surprindem”, a adăugat Laura Dincă.

