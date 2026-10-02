Ucraina vrea să instaleze adăposturi la granița cu România până la finalul anului

Ucraina vrea să instaleze adăposturi de protecție civilă la toate punctele de trecere a frontierei sale vestice până la sfârșitul acestui an, ca răspuns la atacurile rusești, care s-au înmulțit în apropierea granițelor cu România, România, Republica Moldova și Polonia, relatează Radio Svoboda.

Guvernul ucrainean a anunțat un plan de dotare cu adăposturi protecție civilă a tuturor punctelor de trecere a frontierei vestice a Ucrainei până la sfârșitul anului 2026. Decizia vine după ce mai multe puncte de trecere a frontierei cu Polonia, România și Republica Moldova au fost atacate de ruși.

Conform lui Serhii Derkaci, viceministru pentru reconstrucție, infrastructură și transporturi, Uniunea Europeană va cumpăra adăposturi pentru o treime din punctele de frontieră incluse în plan.

Serhii Derkaci insistă pentru finalizarea acestui plan până la sfârșitul lui 2026. Totuși, el a subliniat că termenele de implementare depind de capacitatea de producție a adăposturilor în Ucraina, menționând că există o cerere ridicată pentru astfel de structuri la nivel național.

„Sperăm că până la sfârșitul acestui an vom dota cu adăposturi toate punctele de trecere. Singura problemă este legată de producție”, a declarat viceministrul ucrainean.

Pe lângă adăposturi, Ucraina a solicitat partenerilor internaționali ajutor pentru crearea unei rezerve de spații modulare destinate grănicerilor și vameșilor, precum și echipamente suplimentare. Potrivit lui Derkaci, aceste capacități ar permite restabilirea rapidă a controlului la frontieră în cazul unor noi atacuri.

Ucraina poartă totodată discuții cu statele vecine pentru posibilitatea mutării controalelor de frontieră și vamale pe teritoriile lor, ca măsură suplimentară de siguranță.