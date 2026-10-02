Corneliu Costinescu a murit. Fostul vicepreşedinte FRF avea 91 de ani

Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai respectaţi conducători ai fotbalului românesc, a încetat din viaţă joi, 1 octombrie, la vârsta de 91 de ani, anunţă Federaţia Română de Fotbal (FRF). Tristul eveniment s-a produs chiar în ziua în care fostul vicepreşedinte al FRF şi-a sărbătorit ziua de naştere.

„Federaţia Română de Fotbal exprimă profunda tristeţe şi regretul sincer la trecerea în nefiinţă a lui Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevivi şi respectaţi conducători din fotbalul românesc”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al FRF.

Născut pe 1 octombrie 1935, la Bacău, Costinescu şi-a dedicat întreaga viaţă fotbalului. Şi-a început cariera ca antrenor, preluând în 1965 echipa Ştiinţa Bacău, pe care a condus-o spre promovare, în numai patru ani, din campionatul orăşenesc până în Divizia B.

În 1974 a devenit preşedintele clubului Sport Club Bacău, pe care l-a condus timp de 16 ani. Sub îndrumarea sa, echipa a evoluat 15 sezoane consecutive în prima ligă, devenind un reper al fotbalului autohton.

Pe lângă realizările sportive, Costinescu a avut o contribuţie importantă şi în zona administrativă. Din 1991 până în 2005 a condus Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bacău, iar timp de 12 ani, între 1993 şi 2005, a fost membru al Comitetului Executiv al FRF. În 2005 a fost ales vicepreşedinte al Federaţiei, iar mai târziu a preluat conducerea Comisiei de Fair-Play.

De-a lungul carierei sale, Costinescu a colaborat cu nume mari din fotbal, printre care Angelo Niculescu, selecţionerul care a condus naţionala României la Mondialul din Mexic, în 1970.